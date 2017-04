Lotto per App von überall spielen

Tippscheine ausfüllen, Lotto spielen und auf den Jackpot hoffen ist so spannend wie nie zuvor. Eine Umfrage des lfD Allensbach über den Stand von Lotto- und Toto bei den Verbrauchern hat herausgefunden, dass deutschlandweit ca. 8,4 Millionen Bundesbürger auf ihr Glück tippen. Dank praktischer Lotto Apps wird nicht nur alles einfacher, sondern auch bequemer. Quasi von überall ist es ab sofort möglich, die Lottozahlen zu senden, um an der Ziehung teilzunehmen Die meisten Anbieter stellen ihre Lotto App für alle Betriebssysteme kostenlos zur Verfügung und ermöglichen damit den Interessenten und Kunden, mobil Lotto zu spielen.

Kostenlos: Lotto App für iOS und Android



Im Prinzip trennen den User von der Lotto App nur wenige Klicks. Die leistungsstarke Anwendung ist für Android und iOS verfügbar und kann auf allen portablen Endgeräten, wie Smartphone, Tablet und Laptop genutzt werden. Dabei sollte die Benutzeroberfläche so einfach wie nur möglich gehalten sein und sich nahezu von selbst erklären. Mobil Lotto spielen heißt auch von unterwegs den großen Gewinn nicht aus den Augen zu verlieren.

Kostenlose Apps bei Online-Lotto-Anbietern wie Lottohelden.de bieten dem Nutzer die Gelegenheit, unterschiedliche Gewinnoptionen für sich nutzbar zu machen. Zur aktuellen Auswahl gehören Lotto 6aus49, EuroMillions, KENO, Cash4Life, Glücksspirale und EuroJackpot. Selbstverständlich werden alle Daten verschlüsselt und sicher übertragen und können somit nie in die Hände Dritter gelangen. Außerdem werden die Gewinne sofort ausgezahlt,vollautomatisch – ohne das Zutun des glücklichen Gewinners. So behält der Nutze ralles unter Kontrolle und verpasst keinen Gewinn.

Insbesondere die Lottozahlen sind der Schlüssel zum Erfolg. Ob sie nun sukzessiv nach einer spezifischen Methode oder in einem persönlichen Zusammenhang ausgewählt werden: Die Zahlen lassen sich in die Lotto App mühelos eingeben und werden sicher weitergeleitet. Bei den mobilen Anwendungen und auf der Webseite geht garantiert nichts verloren. So ist das Ziel bei Lotto 6 aus 49, insgesamt 6 Richtige vorauszusagen, die aus insgesamt 49 Gewinnzahlen gezogen werden. Hinzu kommt eine Superzahl, die sich zwischen 0 und 9 bewegt. Sie folgt als die letzte Ziffer direkt auf der Spielscheinnummer.

Automatische Gewinnauszahlung & praktischer Zugriff

Der aktuelle Lottohelden Test 2017 garantiert eine einfache Bedienung, eine automatische Berechnung der aktuellen Preise und eine sichere Gewinnauszahlung. Auf Wunsch gibt es die Ergebnisse der Ziehung direkt auf das mobile Endgerät in Form einer automatischen Gewinnbenachrichtigung. Das Anmeldeverfahren und die Registrierung unterscheiden sich nur unwesentlich von der Webseite. Die angepasste Benutzeroberfläche der App birgt in sich enorme Vorteile. So haben alle Spieler und Kunden die Chance, auf einem kleineren Bildschirm alles im Griff zu behalten.

Ausschließlich die original Lotto-Anbieter garantieren Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit in jedem Bereich. Hier muss sich niemand etwas herunterladen oder mit einem kostenpflichtigen Abo rechnen. Die App verbindet sich vollautomatisch auf Grundlage der Kundendaten mit dem System, was es dem Spieler ermöglicht, Zugriff auf das eigene Kundenkonto zu nehmen. Über die weiterführenden Extras und digitalen Angebote sichern sich die erfolgreichen Lotto-Anbieter eine wachsende Zielgruppe. Fortan ist es nicht mehr notwendig, zum nächsten Kiosk zu laufen, um rechtzeitig den Lottoschein auszufüllen und abzugeben. Nur ein paar Klicks beim Kaffeetrinken oder im Bus trennen jeden Lottospieler vom großen Gewinn.