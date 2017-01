Lotto spielen – Kiosk oder direkt online?

Lotto gehört in der heutigen Zeit definitiv immer noch zu den beliebtesten Formen von Glücksspiel. Die Faszination der Teilnehmer, eventuell „dieses Mal“ mit sechs richtigen Zahlen (plus Zusatzzahl) den großen Gewinn einzufahren, ist auch Jahrzehnte nach der Erfindung der Lotterie ungebrochen. Dennoch haben sich im Laufe der Jahre die Teilnahmemöglichkeiten und die entsprechenden Anbieter verändert. Vor allem das Lotto Spielen über das Internet ist heutzutage beliebter denn je. Die virtuelle Teilnahme an den regelmäßigen Ziehungen hat es mittlerweile definitiv geschafft, ihr ehemals etwas negatives Image abzulegen und viele Menschen zu begeistern. Verständlich. Immerhin bietet sie -im direkten Vergleich zum Lotto Spielen vor Ort- zahlreiche Vorteile.

Online Lotto Spielen – vergleichen Sie die Anbieter!

Aufgrund der Tatsache, dass die Zahl der Menschen, die über das Internet Lotto spielt, kontinuierlich ansteigt, ist es immer sinnvoll, die unterschiedlichen Anbieter miteinander zu vergleichen. Wesentliche Unterschiede ergeben sich hierbei unter anderem aufgrund von:

der Bedienbarkeit und dem Nutzerkomfort der Seite

den individuellen Leistungen

der Höhe der Bearbeitungsgebühr

Startangeboten und Rabatten (zum Beispiel kostenlose Tippfelder zur Anmeldung).

Zugegeben: es sind einige Faktoren, die Sie mit Hinblick auf den passenden Anbieter beachten sollten. Im Wesentlichen sind hier nicht nur die Preise, sondern auch Ihre individuellen Erwartungen entscheidend. Damit Sie möglichst schnell die einzelnen Anbieter zueinander in Bezug setzen können, empfiehlt sich ein Besuch unter www.lottoview.de. Hier werden die entsprechenden Leistungen und Kosten übersichtlich aufgelistet.

Keine Frage: Das Lotto Spielen am Kiosk bietet einen hohen persönlichen Faktor. Sie können Ihre Glückszahlen -falls gewünscht- immer noch von Hand ankreuzen und dieses ganz besondere Flair genießen, was Lottospieler seit Jahrzehnten zu schätzen wissen. Dennoch bietet auch gerade das Online Spielen maßgebliche Vorteile, die sich vor allem in einer unkomplizierten Teilnahme, einem hohen Maß an Flexibilität und mitunter attraktiven Sonderangeboten zeigen. Im Gegenzug müssen bei einigen Anbietern vergleichsweise hohe Bearbeitungsgebühren akzeptiert werden, die beim Besuch am Kiosk natürlich wegfallen.

Wichtig: die Rahmenbedingungen sind gleich!

Egal, ob Sie Lotto am Kiosk oder eben online spielen: die Rahmenbedingungen und die Gewinnchancen sind selbstverständlich gleich. Lotto verfügt über eine lange Geschichte, die weit bis ins 19. Jahrhundert hinein reicht. Sie hier beispielsweise auf der Grundlage verschiedener „Meilensteine“ mit der entsprechenden Historie zu befassen, kann sehr spannend sein.

Dennoch gilt natürlich: wer beim Lotto Spielen den Jackpot -egal, ob im Internet oder eben am Kiosk- abräumen möchte, ist nicht nur auf das Geld für den Einsatz, sondern auch auf das sprichwörtliche Glück angewiesen.

Auch wenn Sie Ihren Schein bevorzugt am Kiosk abgeben, bietet Ihnen das Internet selbstverständlich immer die Möglichkeit, die jeweils aktuellen Gewinnzahlen zu checken. Ein Vorteil, der hier keinesfalls unterschätzt werden sollte. Immerhin sind die Zeiten vorbei, in denen Lottospieler verzweifelt Zeitungen auf der Suche nach „Ihren Zahlen“ wälzen mussten.

Das Internet zeigt jedoch auch: das klassische „6 aus 49“ ist nur noch ein Bruchteil der Lotterie des 21. Jahrhunderts. Wer heute sein Glück versuchen möchte, profitiert von einer breiten Auswahl an Möglichkeiten. Auch hier hilft die Seite unter lottoview.de weiter. Sie gibt einen guten Überblick über verschiedene Spielmodelle und hilft Ihnen sicherlich bei der Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Form der Lotterie.