Mafia 3: Infos zu den Story-Erweiterungen erschienen

For Honor: Der Season Pass im Überblick

Wer sich zum ultimativen Ritter, Wikinger oder Samurai aufschwingen will, kommt an For Honor, das am 14. Februar offiziell erscheint, nicht vorbei. Wem der Eindruck in der Closed Beta oder die ersten Einblicke durch Twitch-Streams so richtig gut gefallen hat, dem hat Ubisoft nun das ultimative Schmankerl in das Valentinstags-Körbchen gelegt: Den Season Pass zu For Honor. Welche Inhalte euch in der kompletten Edition erwarten, verraten wir euch im Folgenden. Season Pass: Neue Helden 7 Tage