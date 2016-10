Mafia 3: Map des Spiels größer als bei Fallout 4

„Sponsored Video“ Mafia 3: Der neue Trailer ist da!

Das lange Warten hat ein Ende, denn der Publisher 2K Games hat fünf Jahre nach dem Erscheinen von Mafia 2 nun Mafia 3 angekündigt. Man wird auf allen gängigen Plattformen in den Genuss des Games kommen, denn der Titel erscheint auf Xbox One, Playstation 4 und natürlich auf PC. Mafia 3 spielt in der Stadt "New Bordeaux" in den sechziger Jahren. // Die fiktive Stadt "New Bordeaux" ist an das New Orleans der 60er Jahre angelehnt. Bei Mafia 3 ist man der Charakter "Lincoln Clay", der im Jahr 1968 seinen Rachefeldzug startet und im Laufe der Zeit sein Imperium in New Bordeaux aufbaut. Allerdings hat Lincoln es mit harten Gegnern zu tun, denn der Marcano-Clan beherrscht die Stadt und terrorisiert die Einwohner. Der Clan ist ein Ableger der Cosa Nostra und wird von Sal Marcano angeführ