Mafia 3: Neues Update bringt Rennen und Mehr

Nachdem für Mafia 3 erst vor kurzem neue Outfits und Fahrzeugen erschienenen, veröffentlichte das Entwicklerstudio Hangar 13 nun erneut neue Inhalte. Auch das neuste Update für Mafia 3 beinhaltet wieder Content für die Fahrzeuge. Dieses Mal sind die Inhalte jedoch wesentlich umfangreicher. So schaffen es gleich zwei neue Funktionen in das Spiel. Zum einen wird es nun Rennen Geben. Außerdem erhaltet Ihr die Möglichkeit eure Fahrzeuge individuell anzupassen.

Die Inhalte des neuesten Mafia 3 Updates

In insgesamt 12 Rennen könnt Ihr versuchen eine möglichst gute Platzierung hinzulegen. Als Belohnung winken Euch die Freischaltung der Anpassungsmöglichkeiten. Wer alle 12 Strecken meistert erhält zudem ein neues Fahrzeug: Den Griffin Marauder. Gefahren werden die Rennen als 6 klassische Runden-Rennen und 6 Punkt zu Punkt Renen. Zugriff erhaltet Ihr sobald Ihr alle 3 Leutnants getroffen habt. Danach könnt Ihr an gewissen Startpunkten in der Spielwelt, die auf Eurer Karte markiert sind, die Renen starten. Damit Ihr die Rennen auch starten könnt dürft Ihr jedoch nicht von der Polizei verfolgt werden.

Die insgesamt 50 verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten, könnt Ihr an 10 verschiedenen Fahrzeugen anwenden (6 die ihr im Verlauf des Spiels freischaltet, 3 vom The Family Kickback DLC und das neue Fahrzeug)

Außerdem erhalten Spieler mit dem Update neue Outfits. Das Bad, Bad Mr. Burke, On the Prowl und das Classico-Outfit. Letzteres erhaltet Ihr nur, wenn Ihr eurer Spiel mit Eurem My2K-Account verbindet. Wenn Ihr dies tut erhaltet Ihr zudem noch den Revolver “Il Duca“. Auch nach in diesem Update versprachen die Entwickler, dass sie weiterhin neue Inhalte für Maia 3 liefern wollen und weitere Updates im kommenden Jahr veröffentlichen werden.