Mario Kart 8 Deluxe: Erstes Switch Bundle mit dem Rennklassiker

Nachdem es bisher noch keine Bundles der Nintendo Switch gibt, nicht zu Zelda und nicht so 1-2 Switch, wird es endlich Zeit. Wenn Mario Kart 8 Deluxe Ende des Monats in die Regale der Läden schneit, kommt mit dem Spiel auch das erste Paket für das neue Zugpferd von Nintendo.

Dieses wurde laut NinMobileNews auf der russischen Nintendo Seite geleakt und soll umgerechnet in die Richtung von 410€ kosten (25.000 Rubel). Natürlich ist der entsprechende Eintrag bereits wieder von der Seite genommen worden. Aber es war den gewieften Journalisten noch möglich, vorher einen Screenshot davon zu machen.

Take a look at the first official Nintendo Switch bundle with Mario Kart 8: Deluxe, leaked on the official Nintendo Russian website. pic.twitter.com/r7CbvlLG5n

