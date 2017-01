Mario Kart 8 Deluxe: Fans munkeln über Battle-Modi

Mit Mario Kart 8 Deluxe will Nintendo ihre Perle, die bereits auf der Wii-U großzügig von den Fans angenommen wurde, nochmals für die Switch pünktlich zum Release der Konsole raushauen. Jedoch versichern uns die Entwickler, dass es sich hierbei nicht um einen einfachen Port handeln wird, sondern, dass das uns bekannte Spiel um einige zusätzliche Inhalte bereichert werden soll. So soll der Battle-Modus, der von Fans eher kritisch in Empfang genommen wurde, eine Revision bekommen.

Mario Kart 8 Deluxe: Kriegt die Kurve

Veröffentlichte Bilder von Nintendo of Poland haben schnell dafür gesorgt, dass einige pfiffige Reddit-User uns einen kleinen Überblick über die kommenden Battle-Modi verschafft konnten. Gute Neuigkeiten für euch alle, die unzufrieden mit dem Battle-Modus bei Mario Kart 8 waren, wir bekommen ganze fünf Battle-Modi. Und es kommt noch besser: Nintendo scheint uns Fans endlich Gehör geschenkt zu haben, alte Modi wie Bob-omb Blast, Shine Runners, Shine Thief und Coin Runners finden ihren Weg zurück in das Spiel, das wir alle so lieben. Über so gute Neuigkeiten wird sich keiner aufregen können, denn es kommt es noch besser. Zu den altbekannten Modi scheint sich ein neuer, für uns vielversprechender Modus hinzu zu gesellen. Viel mehr darüber ist noch nicht bekannt, lediglich, dass es etwas mit der bissigen Piranha-Pflanze zu tun hat. Wir hoffen, dass mit wiederkehrenden Modi auch die passenden Arenen ihren Weg in das Spiel finden, denn die fehlten komplett auf der Wii-U-Version und vielleicht mit ganz viel Glück sogar alte Arenen noch einmal glänzen dürfen.

Alles in allem kann man nur sagen: „Cooler Move, Nintendo!“ Es ist beruhigend zu wissen, dass auch Titeln abseits von The Legend of Zelda Aufmerksamkeit gewidmet wird und dadurch für ein solideres Lineup zum Launch der Switch gesorgt ist. Welche Modi habt ihr so vermisst? Seid ihr schon auf den Piranha Modus gespannt? Oder war der Battle-Mode schon auf der Wii-U egal? lasst es uns wissen!