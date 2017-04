Mario Kart 8 Deluxe: Überwältigende Testwertungen

Am 28. April ist es endlich so weit. Alle Besitzer der Nintendo Switch dürfen sich über das nächste Highlight für ihre Konsole freuen. Mit Mario Kart 8 Deluxe erscheint ein hochklassiges Remake des Wii U Spiels für Nintendos neuestes Konsolenflaggschiff. Besonders vom Umfang bietet das Spiel aber einiges mehr, als dass es nur eine neue Aufmachung ist. 48 Rennstrecken und über 40 Fahrer, so umfangreich war noch kein Mario Kart.

Mario fährt wieder auf die Pole

Mittlerweile sind auch die ersten Testergebnisse bereits eingetrudelt und versprechen auf jeden Fall so einiges. So gibt es mehrmals die Höchstnote (immer je nach Bewertungssystem 5 von 5 oer 10/10) und sonst findet sich keine schlechte Kritik dabei. Die „geringste“ Bewertung in diesem Fall ist eine 8. Davon können andere Spiele nur träumen.

Hier für euch ein Überblick:

Liste der bisherigen Bewertungen