Mario + Rabbids Kingdom Battle: Neue Informationen geleakt

Obwohl eine offizielle Bestätigung weiterhin auf sich warten lässt, gibt es trotzdem ein paar neue Dinge in Sachen Mario + Rabbids Kingdom Battle zu berichten. Die Gerüchteküche läuft mal wieder auf Hochtouren und hat uns was schönes gezaubert. So gibt es ein neues Keyart zu bestaunen und einiges mehr.

Die Gerüchteküche läuft auf Hochtouren bei Mario + Rabbids

Ist es ein Rabbid oder doch Peach?

Das Spiel selber wird sehr auf das Kampfsystem fokussiert sein, aber trotzdem eine reichhaltige Story in vier verschiedenen Welten bieten. In diesen könnt ihr wohl mit bis zu acht verschiedenen Charakteren herumlaufen. Neben Mario gibt es noch Luigi, Yoshi und Peach und vier Rabbids in den entsprechenden Kostümen. Das Rollenspiel soll sich von anderen Mario-RPGs unterscheiden und viel taktischer daherkommen, als die anderen.

Viel mehr gibt es leider noch nicht zu verkünden. Für weitere Informationen müssen wir uns wohl wirklich bis zur E3 gedulden oder bis weiteres Material geleakt wird. Aber wir hoffen natürlich mehr auf den öffentlichen Weg von Nintendo und Ubisoft. Aber bei den oben genannten Dingen gilt wieder wie immer, dass sie mit Vorsicht zu genießen sind, da es sich lediglich um Gerüchte handelt.