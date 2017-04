Marvel Heroes Omega: MMORPG kommt fÃ¼r PS4 und Xbox One

Test: Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Mit Ultimate Marvel vs. Capcom 3 verpasst uns Capcom eine aufgebesserte und erweiterte Fassung von MVC3. Ob Ultimate Marvel vs. Capcom 3 hält was der Titel verspricht, erfahrt ihr in unserem Review. Ultimate Marvel vs. Capcom 3 Einleitung Da es sich bei Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (im weiteren Verlauf UMVC3 genannt) um eine erweitere Version von MVC3 handelt, die zudem zu einem Budget-Preis erhältlich ist, werden wir uns in dieser Review nur mit den Änderungen des Spiels befassen. Wer nähere Informationen zum Spiel sucht, sollte das MVC3-Review konsultieren. Eine storytechnische Einleitung möchte ich euch jedoch nicht vorenthalten. In UMVC3 droht Galactus die Erde zu zerstören. Durch einen unglücklichen oder glücklichen Zufall (je nachdem wie man es sehen möcht