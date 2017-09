Marvel vs. Capcom Infinite: Iron Man im neuen Trailer

Comic gegen Gaming

Ab nächster Woche heißt es wieder Marvel vs. Capcom. Die berühmte Prügelspiel Reihe geht in die nächste Runde. Der neue Trailer macht schon Lust auf mehr.

Nächste Woche werden die allseits bekannten Marvel-Comic-Helden wie etwa Thor, Hulk und Captain America, um nur eine kleine Auswahl zu nennen, gegen Capcom-Videospiel-Helden antreten. Vertreten sind dabei unter anderem Zero und X bekannt aus den Megaman-Games, Chris Redfield den wir aus Resident Evil kennen und noch so viel mehr. Das Gameplay wird einige Neuerungen für euch bereithalten. Das Übergeordnete Story Ziel wird es sein einen Hybrid-Schurken Namens Ultron-Sigma zu vernichten. Dieser setzt sich aus dem Marvel-Schurken Ultron und den Capcom-Schurken Sigma zusammen.

Eine Übersicht zu Iron Man

Der neue Trailer macht gleich lust auf mehr Action, Combos und gepflegter Prügelei. Im neuen Trailer gibt es die Combos und speziellen Angriffe von Iron Man zu sehen. Dieser muss in dem Kampf mit den Schurken all seine Power aus dem Anzug holen. Was genau wir darunter verstehen dürfen, dass zeigt uns der neue Trailer nur zu gerne. Wir wollen euch, diese kleine Perle für Beat’m Up Fans, aber nun auch nicht länger vorenthalten und wünschen euch viel Spaß mit dem neuen Trailer:

Marvel vs. Capcom: Infinite erscheint hierzulande am 19. September 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.