Mass Effect Andromeda: Erste Details zum Sci-Fi-Kracher

BioWare lässt tief blicken. Nach dem Leak der ersten Product Features auf Twitter rückt der kanadische Spielentwickler nun wie geplant mit den ersten offiziell bestätigten Infos zu Mass Effect Andromeda heraus. Die sehnsüchtige Fanbase hatte sich den N7-Day bereits vorher fett im Kalender angestrichen.

Taufrisches Setting, Gameplay und Charaktere

Die Zwillingsprotagonisten Sarah und Scott Ryder starten ihre aufregende Reise vor den Ereignissen von Mass Effect 3, während die eigentliche Handlung erst nach der 600 Jahre andauernden Odysee in die frisch programmierte Galaxie Andromeda spielt. Ihr wählt zu Beginn des Spiels einen der Zwillinge, der andere bleibt allerdings als Plot-Device und moralische Unterstützung während des Geschehens an eurer Seite. Als Nachkommen des renomierten N7-Agenten Alec Ryder sind die Zwillinge wie geschaffen dafür, die anstehende Aufgabe, mit ihm zusammen als interstellare Pathfinder neue Galaxien zur Kolonialisierung zu erforschen, zu bewältigen. Die Entwicklung der jungen Hauptcharaktere zu Helden soll eine wichtige Rolle spielen, so der Creative Director Mac Walters.

In Bezug auf Gameplay-Elemente verspricht er eine verbesserte Balance zwischen Shooter- und Rollenspielparts. Neuesten Angaben zufolge soll für ein dynamischeres Spielerlebnis auch der Multiplayer in die Einzelspielerkampagne integriert werden, ohne allerdings allzu tief in die Story und das Ende einzugreifen wie noch bei Mass Effect 3.

Für viele Spieler das Herzstück der Mass-Effect Reihe waren seit jeher interessante und gut ausgearbeitete Charaktere. Neben der Ryder-Familie werdet ihr in Mass Effect Andromeda wieder die Möglichkeit haben, euch mit Nebencharakteren und deren Hintergrundgeschichten zu beschäftigen, Loyalitätsmissionen zu absolvieren und eine innige Beziehung zu ihnen aufzubauen. Dies geschieht im neuesten Teil der Reihe jedoch lediglich in Nebenmissionen.

Mass Effect Andromeda: Multiplayer mit Klasse

Neben den neuen Abenteuern, die ihr in der Andromeda-Galaxie erleben könnt, bietet auch der Multiplayer so einige packende Features. Bis zu vier Spieler können sich in Koop-Gefechten zusammenschließen, um den neuen Bedrohungen zünftig auf die Mütze zu geben. Das Team-Gefühl aus den letzten Teilen soll hierbei mithilfe des Klassensystems wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden, um Kombinations- und Synergievielfalt der Spieler zu gewährleisten.

Mass Effect Andromeda erscheint im Frühjahr nächsten Jahres für die Playstation 4, den Pc und Xbox One und verspricht, ein galaktischer Spaß zu werden. Für die Beta bzw. ein Limited-Testing könnt ihr euch bereits jetzt auf dem Beacon-Portal von BioWare anmelden.