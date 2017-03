Mass Effect: Andromeda: Guide zu den Beziehungen und Romanzen

In Mass Effect: Andromeda geht es nicht nur auf den Weltraumschlachtfeldern heiß her. Ihr habt mit eurem Charakter auch die Möglichkeit, die Laken zum Glühen zu bringen. Im Spiel gibt es nicht wenige andere Figuren, die sich gerne mit euch einlassen. Teils sogar unabhängig davon, ob ihr Männlein oder Weiblein spielt. Denn einige Aliens sind eben nicht so differenziert geschaffen, wie wir Menschen.

Vorsicht Spoiler!

Während es eventuell im Spielverlauf noch einige weitere Charaktere geben könnte, die nicht abgeneigt sind, mit euch die Matratzen zu testen, haben wir die bisher offensichtlichsten zusammen gefasst. Natürlich verraten wir euch auch, wer davon gerne längerfristig mit euch planen würde und wer nur auf ein kurzes Abenteuer aus ist. Vorab sei gleich gesagt, dass Lexi leider kein Interesse hat, egal welchem Geschlecht ihr angehört.

Männlicher Ryder

Einfache Beziehung und Seitensprünge

Gil

Avela Kjar

Peebee

Reyes Vidal

Keri

Ernsthafte Beziehung

Cora

Gil

Peebee

Vetra

Reyes Vidal

Weiblicher Ryder

Einfache Beziehung und Seitensprünge

Peebee

Reyes Vidal

Keri

Ernsthafte Beziehung

Liam

Jaal

Suvi

Peebee

Vetra

Reyes Vidal

Selbstverständlich helfen wir euch auch gleich dabei, wie ihr eure Auserwählten am besten bezirzen könnt.

Die Möglichkeiten nur für den männlichen Ryder

Cora

Auch wenn es vielleicht für einige von euch so erscheinen mag, Cora ist alles andere als vom anderen Ufer. Sobald ihr Zugang zum Tempest habt und den Nexus zum ersten Mal verlasst, könnt ihr mit eurer Offensive starten. Ihr findet Cora im Labor oder im Cargo Bay. Um ihr Herz zu erobern, müsst ihr regelmäßig mit ihr flirten, bis ihre Loyalty Mission freigeschaltet wird. Diese ist zwar recht umfangreich, aber ihr werdet dafür ja auch belohnt. Bleibt einfach am Ball und schon bald ist eure Beziehung mit Küsschen und anderen romantischen Dingen besiegelt.

Gil

Gil macht es deutlich, dass er Interesse am männlichen Ryder hat. Dabei ist er aber offen, auf was diese Bekanntschaft hinauslaufen soll. Auch hier gilt es wieder, regelmäßig mit ihm zu flirten und schon bald könnt ihr eine einfache Beziehung haben. Ihr findet ihn mit Zugang zum Tempest im Ingenieur-Bereich. Solltet ihr euch auf eine Freundschaft mit Vorzügen geeinigt haben, ist es euch trotzdem noch möglich, eine feste Beziehung einzugehen. Lasst die Affäre laufen und irgendwann wird er euch fragen, wohin eure kleinen Spielchen euch eigentlich führen. Solltet ihr der Beziehung zustimmen, könnt ihr keine anderen festen Beziehungen mehr eingehen. Aber immerhin habt ihr immer einen Partner fürs Pokern.

Avela Kjar

Seid ihr erstmal auf Aya angekommen, könnt ihr die ganze Zeit unverschämt mit Avela flirten, wenn ihr ihre Nebenquests abarbeitet. Mehr als ein kleiner One-Night-Stand ist aber nicht drin bei ihr. Dafür verbaut ihr euch so aber auch nicht andere Möglichkeiten, eure Gelüste auszuleben. Ihr findet Avela in der Nähe der Docks und später im Museum, wenn ihr Zugang zur Stadt habt.

Die Möglichkeiten nur für den weiblichen Ryder

Liam

Liam ist so ein wenig die Standardvariante für diejenigen, die einen weiblichen Charakter spielen. Denn er ist der erste Charakter, mit dem ihr die Möglichkeit habt, zu flirten und seine Loyalty Mission ist relativ früh verfügbar. So lang ihr diese auch nicht vollständig beendet habt, seid ihr sogar noch in der Lage, euch mit anderen zu vergnügen. Habt ihr die Mission aber erstmal bewältigt, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr quasi einen Ehevertrag unterschreiben wollt oder ihn doch freundlich abweisen möchtet.

Jaal

Um euch mit Jaal einzulassen, bedarf es ein wenig Zeit und Aufwand. Da Angarans Ehrlichkeit und emotionale Offenheit wertschätzen, solltet ihr von vorne herein mit offenen Karten spielen. Wie bei Cora besteht die Loyalty Mission aber wieder aus mehreren Aufgaben und erfordert, dass ihr im Hauptstrang des Spiels einen gewissen Fortschritt erreicht habt. Danach seid ihr aber wieder mit euren Flirtqualitäten gefragt. Wollt ihr euch aber erst einmal anschauen, was Jaal zu bieten hat, empfehlen wir euch, eine kleine Aufgabe für Liam zu erfüllen. Nachdem ihr etwas spezielles craften sollt. Habt ihr das erledigt, werdet ihr Zeuge von einer Unterhaltung zwischen Jaal und Liam, in der beide tiefe Enthüllungen zeigen. Wenn ihr versteht, was damit gemeint ist.

Suvi

Mit Suvi könnt ihr relativ einfach direkt eine ernste Beziehung eingehen. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt das richtige Geschlecht gewählt. Das Flirten ist sogar relativ lustig, da der weibliche Ryder gerne mal ins stottern gerät bei so viel Charme. Viel mehr als oft genug flirten müsst ihr auch gar nicht machen. Wie früher in der Schule bekommt ihr irgendwann einen Brief, hier aber elektronisch als Email, in dem sinngemäß steht, ob ihr mit Suvi gehen wollt. Ihr habt ja sicher Erfahrung damit, was ihr dann zu tun habt.

Möglichkeiten für beide Geschlechter

Peebee

Da die Asari nur ein Geschlecht in ihrer Rasse haben, ist es Peebee relativ egal, wie ihr gepolt seid. Nachdem ihr sie auf Eos rekrutiert habt, habt ihr die Möglichkeit, mit ihr zu flirten. Am Anfang ist euer Verhältnis vielleicht nicht das beste, aber das ändert sich mit der Zeit. Wenn ihr Interesse an ihr zeigt, kommt nach einigen von ihren Missionen der Punkt, an dem es ernst wird. Ihr habt aber die Wahl, ob ihr nur eine wilde Affäre wollt oder es doch langsam angehen möchtet. Wer sich für was gebundenes entscheidet, sollte auf keinen Fall die schnellen Freuden vorher genießen. Damit verabschiedet ihr euch nämlich von einer ersten Beziehung. Hier gilt also: entweder oder.

Vetra

Hier ist mal eine Herausforderung für die Casanovas unter euch. Natürlich dürfen sich auch Frauen angesprochen fühlen, aber es wird trotzdem nicht einfach. Bei Vetra habt ihr nur wenige Gelegenheiten, euren Charme spielen zu lassen und müsst daher wirklich sorgfältig damit umgehen und jede Chance nutzen. Auch hier beginnt das ganze wieder mit der Loyalty Mission, die erst recht spät im Handlungsstrang von Mass Effect: Andromeda zugänglich sein wird. Wenn sie euch danach auf einen Besuch nach Kadara einlädt, solltet ihr diese Gelegenheit nutzen. Bei ihr habt ihr aber nur die Möglichkeit, eine feste Bindung einzugehen. Also solltet ihr vorher eure Hörner abgestoßen haben.

Reyes Vidal

Hier wird es ein wenig tricky. Reyes Vidal trefft ihr nur, wenn den Deal von Sloane Kelly nicht annehmt. Habt ihr das getan, haben beide Geschlechter wohl Chancen, bei ihm zu landen. Dann steht einem Flirt auf Kadara nichts mehr im Wege und es gibt genug Möglichkeiten. Reyes Vidal ist auch relativ offen, was den Ausgang eurer Beziehung angeht oder ob ihr das wilde Vergnügen überhaupt Beziehung nennen wollt.

Keri

Eine Journalistin, die euch immer wieder mal interviewt. Während dieser Treffen habt ihr keine Chance, mit ihr anzubandeln, aber wenn ihr weiterhin euren Charme spielen lasst, dürft ihr in den Genuss eines One-Night-Stands kommen. Natürlich nur, wenn die Interviews abgehakt sind und keine Bedenken bestehen. Dann dürft ihr sogar mit ihr ins Bett hüpfen, obwohl ihr vielleicht andere Verpflichtungen habt. Ein Seitensprung, wie man ihn kennt eben.