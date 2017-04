Mass Effect: Andromeda: heutiges Update und weitere Planungen vorgestellt

Mass Effect: Andromeda: Warum Frauen Sex mit Garrus wollen

Mass Effect: Andromeda ist gerade in aller Munde. Sein es Diskussionen über das Spiel an sich, die Story oder eben die teils schlechten Bewertungen und warum diese so schlecht ausfallen. Und eins ist bei Mass Effect auch immer Gesprächsthema: Mit wem bist du denn so ins Bett gehüpft? Da Andromeda gerade erst frisch auf dem Markt ist, gibt es noch nicht so viele Tendenzen, wer wen bevorzugt. Auf die alten drei Spiele gesehen gibt es aber eine bemerkenswerte Sache. Frauen stehen auf Gar