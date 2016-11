Mass Effect Andromeda: Multiplayer erhält komplette Überarbeitung

Mass Effect Multiplayer: Fluch oder Segen?

Mass Effect ist seit jeher eine Reihe, in der sich primär alles um die fesselnde Geschichte, die Charaktere und das Setting dreht. Mit dem dritten Teil der Serie hatte BioWare erstmals eine Multiplayer-Funktion in das RPG gebracht, die gespaltene Reaktionen hervorrief. Für die einen waren die kooperativen Elemente, die immer wieder in die Singleplayer-Kampagne eingewoben wurden, eine witzige Ergänzung, für die anderen eher ein notwendiges Übel, um in der Story voranschreiten zu können. In einem Punkt waren sich aber die meisten Spieler einig: Den kooperativen Multiplayer Einfluss auf das Ende des Spiels nehmen zu lassen, war eine der schlechtesten spieltechnischen Entscheidungen, die der kanadische Publisher je getroffen hat.

Mass Effect Andromeda, der kommende Teil der Erfolgsreihe soll ebenfalls Multiplayer-Anteile bekommen und Fans bangen zurecht um ihre Singleplayer-Kampagne. Game Informer hat sich den neuen Multiplayer angeschaut und gibt Einblicke in die frischen Features und das Ausmaß der kooperativen Erfahrung in Mass Effect Andromeda, das 2017 veröffentlicht werden soll.

Mass Effect Andromeda: Bleibt in Bewegung!

Ein wichtiger Punkt, der den Multiplayer in Mass Effect 3 geprägt hat, war das „Versteckspiel“ der Spieler mithilfe der Eingraben-Funktion. Es war ungemein effektiv, an einem Ort zu bleiben und Gegner um Gegner dem Erdboden gleich zu machen. Der neue Teil hat der feindlichen KI einen gehörigen Boost verpasst, die nun mehrere Reaktionsmöglichkeiten aufweist, um mit verschanzten Spielern kurzen Prozess zu machen. Einige Gegner machen Druck auf euch, wenn ihr hinter Kisten in Deckung geht, andere treiben euch genau in diese Cover-Situationen. In Andromeda heißt es: In Bewegung bleiben.

Für die nötige Mobilität sorgt das neue Jetpack, mit dem ihr Gegnern ausweichen, sie überfliegen oder von einem strategischen Punkt der Karte zum nächsten verschwinden könnt. Die Multiplayer-Erfahrung spielt sich insofern nicht mehr nurnoch auf einer Ebene des Kampfareals ab, sondern gewinnt einiges an Vertikalität. Und wir alle wissen: Vertikalität hat noch nie geschadet! Natürlich unterliegt das Jetpack einigen Einschränkungen. Fabrice Condominas, zuständig für den Multiplayer, fasst in einem Interview treffend zusammen:

It’s not a permanent rocket that you use to fly around,” Condominas says. “There is a beginning and end to them – a momentum curve – based on when you do your input.

Für Dynamik in Kämpfen soll die Änderung sorgen, dass Kräfte, mit denen ihr hantiert, im Gegensatz zum Mulitplayer in Mass Effect 3, einem eigenständigen Cooldown unterliegen. Ihr müsst also euren Gehirnschmalz bemühen und euch die passende Kraft für den passenden Moment aufsparen, anstatt euren Gegnern alles auf einmal in die Alien-Visage zu pusten.

Ein erweitertes Arsenal an Bewegungsoptionen und Dynamik auf der Karte scheinen durch diese drei Änderungen bereits ermöglicht. Dennoch soll die defensive Spielweise des Vorgängers nicht gänzlich der Vergangenheit angehören. Beide Arten zu spielen sollen koexistieren und für taktische Tiefe sorgen.

Individualität und Langzeitmotivation

Zu den oben genannten, primären Änderungen am Spielsystem des Mehrspieler-Modus gesellen sich die beliebten Kartenpackungen, mit denen ihr euch Waffen und Ausrüstung, dank Micro-Transactions oder erspielten Credits, gönnen könnt.

Was im kommenden Teil neu dazukommt, ist der Faktor der Verlässlichkeit. Ihr seid nunmehr nicht länger vom Zufallsgenerator abhängig und müsst wochenlang die Items grinden, die ihr für den Multiplayer braucht, sondern könnt euch bequem beim Händler das Gear kaufen, das ihr euch wünscht und seid lediglich einer zeitlichen Einschränkung unterworfen: Denn das Angebot der Verkäufer wechselt auf regelmäßiger Basis.

Ein Multiplayer steht und fällt mit der Fähigkeit, euch auch über einen langen Zeitraum bei der Stange halten zu können. Das neue Prestige-System in Mass Effect Andromeda widmet sich dieser Langzeitmotivation. Neben normaler Erfahrung könnt ihr im neuen Teil Prestige Erfahrung sammeln, die es euch erlaubt, nicht nur einen Charakter aufzuleveln, sondern gleich eine Charakterklasse. Wer also gern mal seine Spielweise wechseln oder neue Specs ausprobieren will, kann dies in Andromeda problemlos tun. Wir hoffen, dass der XP-Grind in diesem Zusammenhang nicht zu langwierig ist.

Mass Effect Andromeda: Wieviel Multiplayer steckt im Singeplayer?

Die essenzielle Frage, ob sich der Multiplayer im neuen Teil der Mass Effect Serie wieder gehörig in die Einzelspieler-Kampagne einmischt, konnte BioWare noch nicht zufriedenstellend beantworten, doch es deutet alles darauf hin, dass sich der kanadische Entwickler ausreichend Gedanken zu diesem Thema gemacht hat. So könnt ihr in Mass Effect Andromeda die Pathfinder-Nebenmissionen im Team oder sogar gänzlich allein bestreiten. Darüber hinaus bietet euch das Spiel wie es momentan ist, die Möglichkeit, vom Singleplayer per Menübefehl direkt in den Multiplayer zu springen.

Wir sind gespannt, inwiefern das fertige Spiel den Einzel- und Mehrspielermodus miteinander verwebt und freuen uns, die zahlreichen neuen Kräfte ausgiebig auf den spektakulären Karten zum Glühen zu bringen. Davon halten uns auch ein paar läppische Aliens und Cooldowns nicht ab.

Wie seht ihr die tiefgreifenden Änderungen im Mass Effect Multiplayer? Gehört ihr zur Fraktion: Ein RPG ist nur ein RPG, wenn es sich ausschließlich auf die Einzelspieler-Erfahrung konzentriert und alle weiteren Spielmodi beiseitelässt? Oder unterbrecht ihr die packende Story gern zwischendurch mit zünftigem Mehrspieler-Geballer?