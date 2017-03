Mass Effect Andromeda: Neue Videos zeigen Gameplay und den Multiplayer

Die Leute von BioWare bieten uns kurz vor dem Release von Mass Effect Andromeda nochmal einiges an Filmmaterial für uns. So zeigt ein neuer Trailer in knapp fünf Minuten, wie der Multiplayer-Modus des Spiels aussieht. Dieser kommt mit 25 Charakter-Kits und 40 einzigartigen Waffen mit verschiedenen Technologien aus der Single-Player Kampagne. Das ganze findet auf fünf verschiedenen Maps statt, die hier „Firebase“ genannt werden. Ihr habt die Wahl zwischen Zero – ein Außenposten auf einem Asteroid, Icebreaker – eine Tankstelle auf einem Eisplaneten, Magma – eine Gießanlage in einem Lavafluss, Derelict – ein verlassenes Kettenschiff und Sandstorm – eine Basis mitten in der Wüste.

Erste Mission von Mass Effect Andromeda im Video

Zusätzlich haben die Kollegen von DualShockers auf YouTube neues Gameplay vom Spiel selbst zeigen dürfen. In etwas mehr als einer halben Stunde präsentieren sie uns die erste Mission auf der PlayStation 4 Pro. Im zweiten Video wird noch zusätzlich der Charakter Bildschirm gezeigt, in dem ihr euch fleißig austoben und eure Figur frei gestalten könnt.

Im Internet wird sich gestritten, ob der neue Teil der SciFi-Rollenspiel-Reihe nun unglaublich gut oder unglaublich unfertig daherkommt. Ab dem 23.März könnt ihr euch euer eigenes Bild dazu machen, wenn der Titel für den PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint.