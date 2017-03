Mass Effect: Andromeda: Warum Frauen Sex mit Garrus wollen

The Walking Dead: A New Frontier – Episode 3 erscheint heute

Telltale Games veröffentlicht heute, am 28. März, die 3. von insgesamt 5 Episoden des Zombie-Adventure-Spiels The Walking Dead: A New Frontier. Sie trägt den Titel "Above the Law" und schließt an "Ties That Bind: Part Two" an, welche den Spieler nach schockierenden Ereignissen gespannt auf die nächste Episode zurückließ. Hier für euch der Trailer zu Episode 3: https://www.youtube.com/watch?v=UfXooEElb8o The Walking Dead: A New Frontier - Synopsis Das im Dezember 2016 veröffentlic