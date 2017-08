Mass Effect Andromeda: Xbox One X Support und DLC immer noch nichts genaues

Als wenn man es totschweigen möchte

ME:A ist nun seit geraumer Zeit auf dem Markt. Viele Spieler sind ungeduldig und warten auf die doch sonst so freudig angekündigten DLC’s für ihr neues Mass Effect. Leider bekommen wir alle zurzeit nichts, außer wage aussagen.

Mass Effect: Andromeda, für die einen der „letzte Husten“ für andere gar nicht mal so schlecht. Beides nicht sehr aufbauend wenn man bedenkt was für eine Arbeit hinter dem wirklich großem Projekt steht. Umso verwunderlicher ist es das der Entwickler BioWare sich auch nicht mehr groß dazu äußert. Als wenn man das Projekt, die beliebte Reihe noch einmal groß aufzurollen, einfach totschweigen will. So fragen viele Spieler nach einem Einzelspieler DLC. Das bleibt einfach mit einem: „Wir haben nichts anzukündigen“ von BioWare einfach mal im Keim erstickend zurückgelassen. Auf viele Fragen wird einfach nicht eingegangen. Das Stimmung seitens der Entwickler ziemlich im Keller sein dürfte ist nach der Schließung durch EA von BioWare Montreal allerdings auch ein bisschen verständlich. Auch der niederschmetterte „Shit-Storm“ von den Spielern und den Teils sehr harten Kritikern sorgen bestimmt nicht dafür das man sich gerne noch einmal an Mass Effect heransetzten möchte.

Sicher nicht der Beste Teil, aber

Das Andromeda halt einfach keinen „Commander Shepard“ sondern einen „Pathfinder Ryder“ hat sollte ursprünglich selbst bei den größten Fans für Verständnis sorgen. Man wollte sich bewusst der eigentlichen Geschichte entziehen um ein neues Kapitel zu Starten. Leider ging das, laut der Masse, vollkommen in die N7-Panzerung. Jeder der Andromeda bis zum Ende gespielt hat weiß aber das es sich definitiv um eine Serie handeln muss. Das vermeintliche Ende lässt dort keineswegs Raum für Spekulationen. Dennoch bleibt vieles offen. Was geschah mit der Quarianischen Arche? Nimmt die Andromeda Initiative Kontakt zur Milchstraße auf? Wenn ja, was zur Hölle erwartet sie dort? So viele Fragen und nur ein simples Schulter zucken und andere müde Gesten. Denkbar wäre auch eine Umsetzung für die Neue verbesserte Xbox One, die Xbox One X, Während Mass Effect: Andromeda schon die Vorteile der PS4 Pro nutzt wäre eine Umsetzung gar nicht so weit hergeholt. Die Entwickler äußern sich wieder sehr spartanisch dazu. Eine weitere unkommentierte Frage.

Was denkt ihr, bekommen wir wohl noch etwas neues für Andromeda oder sollte man doch lieber hoffen das ein neues Dragon Age, von dem bisher noch nicht wirklich die Rede ist, nicht auch so abgefertigt wird?