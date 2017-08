Mass Effect Designer Corey Gaspur gestorben

Fortnite: 500.000 Exemplare am ersten Tag verkauft

Obwohl der brandneue Early Access-Titel Fortnite bereits im kommenden Jahr in die Free-to-Play-Phase eintreten soll, verkauft sich die Action-Sandbox zum Release wie geschnitten Brot. Per Twitter hat der Creative Director des Spiels erste Zahlen bekanntgegeben. Bereits in den ersten 24 Stunden soll Fortnite über 500.ooo Kopien versetzt haben. Fortnite: Boom im Sommerloch Absolutely humbled by the response to this week's @FortniteGame launch. 500k+ digital pre-order sales and just gettin