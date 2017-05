Mass Effect: Ist die Serie am Ende?

The Elder Scrolls Online: Morrowind – Video zeigt die 3 großen Häuser Vvardenfells

In einem nun veröffentlichten Trailer zeigen Bethesda und ZeniMax Online, die Entwickler hinter The Elder Scrolls Online: Morrowind, die drei großen Häuser der Insel Vvardenfells. Die neue Erweiterung wird komplett auf dem riesigen Eiland spielen. Im Video stellt uns die Assassine Naryu Virian die Hlaalu, die Redoran sowie die Telvanni vor. Des Weiteren klärt Sie uns darüber auf welche Rolle die Assassinen in diesem Zusammenhang einnehmen. The Elder Scrolls Online: Morrowind - Na