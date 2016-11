Master X Master: Titanenruinen-Playtest ist gestartet!

Guild Wars 2: Neuer Dungeon und aufrüstbare Waffen angekündigt

Für alle Fans von Guild Wars 2 gibt es bereits in Kürze einen neuen Grund zur Freude. Nachdem das Add-On "Shadow of the mad King" im vergangenen Monat neue Inhalte brachte und für Abwechslung im MMORPG sorgte, gibt es nun weiteren Nachschub von den Entwicklern. Auch das große November-Update "Die Verlorene Küste" soll die Fans wieder vor die Monitore locken und neuen Content für Guild Wars 2 liefern. In einem Interview hat der Game Director Colin Johanson von Guild Wars 2 nun verkündet, dass es bereits in einigen Tagen ein weiteres großes Update geben wird. Doch was liefert uns "Die Verlorene Küste"? Auch dazu äußerte sich Johanson. Mit “Fraktale der Nebel” wartet ein brandneuer Dungeon darauf, von euch erkundet zu werden, doch der Dungeon stellt eine Besonderheit in Gu