Mega Man: Drehbuch zum Film ist in Arbeit

Capcom hat „Mega Man Legends 3“ eingestellt

Wirklich umwerfend sah die Zukunft von Mega Men Legends 3 noch nie aus. Alles beginn damit, dass man Capcom den Titel in einer sehr frühen Fassung demonstrierte, um mehr Unterstützung zu bekommen, was nicht unbedingt klappte. Letztendlich ging man einen Schritt weiter und ließ die Fans aktiv an der Entwicklung mithelfen. So wurden dann die Arbeiten an Mega Men Legends 3 fortgesetzt und man wollte sogar zum Start des eShops eine kleine, kostenpflichtige Beta veröffentlichen. Eine Beta zum neuen Mega Men-Abenteuer blieb jedoch bisher aus und auch andere Informationen fehlten. Grund: Capcom hat die Entwicklung eingestellt, da der Titel für den Nintendo 3DS nicht den geforderten Ansprüchen gerecht wurde. "Unfortunately it was not felt that the Mega Man Legends 3 Project met the r