Megaton Rainfall: Superheldenspiel hat Datum

Entwickler Pentadimensional Games bringt sein Erstlingswerk Megaton Rainfall in absehbarer Zukunft raus. Im First Person Spiel rettet ihr als Superheld ganze Städte und dürft böse Buben verdreschen.

Sei ein Superheld

Das spanische Entwicklerteam besteht aus Leuten, welche schon Erfahrungen in der Produktion von Videospielen mit sich bringt. Pentadimensional Games erstes Projekt Megaton Rainfall hat nun offiziell ein genaues Erscheinungsdatum. Laut offiziellen Angaben kommt das Spiel am 26. September für PlayStation 4 raus. Interessant für alle PS VR Nutzer: auch ihr werdet in der Lage sein, als Superheld durch die Gegend zu fliegen, das All zu bereisen und mit Energiebällen um euch zu schleudern. Ebenfalls ist eine PC-Version geplant. Die Veröffentlichung auf Steam hat aber noch kein genaues Datum. Der Herbst 2017 wird sich aber als Ziel gesetzt.

Was ist Megaton Rainfall?

Auf der offiziellen Website von Pentadimensional Games wird Megaton Rainfall folgendermaßen beschrieben:

Sei in unseren First Person Spiel ein unzerstörbares, interdimensionales Superwesen. Deine Aufgabe ist es die Welt zu retten, wofür du immense Zerstörungskraft besitzt und mit Überschallgeschwindigkeit fliegen kannst. Besiege die Invasion der Aliens. Sei aber vorsichtig: Weil du so stark bist, kannst du (versehentlich) ganze Wolkenkratzer zerstören wenn du dein eigentliches Ziel verfehlst.

Hier findet ihr den Trailer zu Megaton Rainfall: