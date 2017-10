Metoo: Sexuelle BelÃ¤stigung auch in der Gaming-Industrie – Uncharted-Entwickler Ã¤uÃŸert sich

Seit einigen Wochen tobt in den amerikanischen Medien ein Sturm der Entrüstung angesichts der Vorwürfe, Medienmogul Harvey Weinstein hätte sich in mehreren Fällen der sexuellen Belästigung schuldig gemacht. Schauspiel-Größe Alyssa Milano hat in Folge der Anschuldigungen über Twitter dazu aufgerufen, von persönlichen Vorfällen unter dem Hashtag #metoo zu berichten und diese öffentlich anzuprangern. Doch nicht nur Frauen fühlten sich animiert, ihre Stimme zu erheben und gegen Missbrauch Stellung zu beziehen. Der ehemalige Uncharted-Entwickler David Ballard ist mit ähnlichen Vorwürfen an die Öffentlichkeit getreten, in denen er angibt, von einem leitenden Mitarbeiter bei Naughty Dog sexuell belästigt worden zu sein.



Am vergangenen Samstag schilderte er den besagten Vorfall, der im Herbst 2015 stattgefunden haben soll, auf seiner privaten Facebook-Seite und auf Twitter. Wir sparen uns in diesem Fall die Übersetzung, um seine Aussagen nicht mit etwaigen Implikationen zu verwässern. Hier das komplette Statement des Amerikaners:

In late 2015, I was sexually harassed at Naughty Dog by a lead. My work environment became extremely toxic afterward. In February 2016 I had a mental breakdown at work & Sony PlayStation HR became involved. When I told them about the harassment they ended the call and fired me the next day. They cited the company was moving in a different direction and my job was no longer needed. They tried to silence me by offering $20k if I signed a letter agreeing to the termination as well as to not discuss it with anyone. I declined to sign. I have been unemployed for 17 months since.

When interviewers ask why I left Naughty Dog, I say I was burned out by the crunch, ashamed to get to the root of the problem of being sexually harassed. I’m speaking out now because of the strength I’ve seen in others coming forward about their experiences in the TV/Film industry. This is the hardest thing I’ve ever done. I will not let anyone kill my drive or love for the video game industry, my passions or life.