Metroid: Produzent hat Interesse an weiteren 2D-Ablegern

Yoshio Sakamoto ist ein Urgestein des Metroid Franchises und arbeitet momentan bei Nintendo als Produzent am noch erscheinenden Metroid: Samus Returns. Auf Nachfrage hin, ob er noch an weiteren 2D-Ablegern der Reihe arbeiten möchte, sprach er sein Interesse dafür aus. Der Momentane Fokus liege aber noch auf den aktuell kommenden Teilen.

Rückkehr einer innovativen Serie

Die diesjährige E3 war vor allem für Fans der Metroid-Reihe ein Freudenfest. Nintendo hat hier nach jahrelanger Abstinenz gleich zwei neue Spiele mit Kopfgeldjägerin Samus Aran angekündigt. Zum einen werden wir mit Metroid Prime 4 wieder ein Abenteuer aus der Ego-Perspektive auf der Switch erleben können. Zum anderen werden aber auch Freunde der älteren Klassiker mit einem 2D-Ableger für den 3DS freundlich gestimmt. Maßgeblichen Einfluss auf die Serie hatte Yoshio Sakamoto, welcher momentan an Metroid: Return of Samus als Produzent mitwirkt. Dieser bekundete auf Nachfrage hin sein Interesse an weiteren 2D Teilen des Franchises. Ob hier neue Spiele erscheinen hängt jedoch auch vom kommerziellen Erfolg der kommenden Spiele ab. Sakamoto erklärte: