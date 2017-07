Metroid Samus Returns: Frisches Gameplay im Video von der Comic Con

Auf der E3 2017 in Los Angeles machte Nintendo tausende oder gar Millionen von Fans ganz verrückt. Und das nur durch einen kleines Teaser-Video, in dem eigentlich nicht viel mehr zu sehen war, als die Zahl 4. Aber jeder leidenschaftliche Spieler wusste sofort, was damit gemeint war. Metroid Prime 4 findet irgendwann 2018 oder später den Weg auf unsere Nintendo Switch. Bis es soweit ist, gibt uns Nintendo aber ein weiteres, neues Highlight aus der Saga um Samus Aran. Metroid Samus Returns erscheint am 15. September 2017. Von der Comic Con in San Diego gibt es nun ein frisches Gameplay-Video.

Neue Kräfte für die Heldin in Metroid Samus Returns

Die Kollegen von IGN waren wieder fleißig und haben auf der Messe das neue Abenteuer unserer Weltraumheldin angespielt. Herausgekommen sind zwei Videos. Eins zeigt ein paar Eindrücke aus dem Spiel, das andere fokussiert sich auf das Gameplay. Unter anderem bekommt ihr auch Bosskämpfe zu sehen. Dabei erhält Samus im neuen Ableger für die Nintendo 3DS-Familie auch ein paar neue Fähigkeiten und Waffen. So beherrscht sie nun einen Melee-Konter, besitzt einen Zielerfassungsmodus und verfügt über mysteriöse Aeion-Kräfte. Was genau ihr euch darunter vorstellen könnt, bleibt noch ein wenig abzuwarten. Lange dauert es aber nicht mehr. Bis dahin schaut euch einfach die Videos an.