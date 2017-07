Michael Pachter: Konsolenexklusivität sind „Marketing-Gimmicks“

Die Exklusiven DLC’s sind nicht entscheidend

Der Berühmte Analyst Michael Pachter äußerte sich über die Konsolenexklusivität und sagte diese seien nur Marketing-Gimmicks. Zeitgleich redete er auch über denn Dauerbrenner: Playerunknown’s Battlegrounds. Damit wird sich Microsoft einen gewaltigen Titel an Bord holen. Den heiß begehrten Shooter werden wir schon bald auch auf der Xbox genießen können.

Wir wir alle wissen gibt es immer wieder Exklusiv-Verträge zwischen den Konsolenherstellern mit Entwicklerfirmen. Diese sorgen dann meistens dafür das verschiedene Inhalte oder gar die Spiele selbst nur auf einer der beiden Systeme erscheinen. Was zu meist ärgerlich für die anderen Spieler ist. In diesem Spielchen, so scheint es, hat Sony mit ihrer PS4 eindeutig die Nase vorn. Pachter hält dieses Spielchen aber nur für ein Marketing-Gimmick. So gäbe es solche Exklusiv-Titel aber eher seltener und mehr dreht es sich um Zusatzinhalte. Wenn beispielsweise das ein oder andere DLC 30 Tage früher auf einer Konsole erscheint so ist es der Gegenseite meist egal. Denn diese Spielen ohnehin auf ihrer Konsole mit ihren Freunden und wenn von diesen keiner das andere System benutzt dann bekommt man es ja doch theoretisch wieder Zeitgleich.

Playerunknown’s Battlegrounds schlägt wahrscheinlich sämtliche Japanische Titel

Der große einschlägige, aber eher seltene Fall, sind eben die Exklusiven Titel. So wie schon benanntes Playerunknown’s Battlegrounds. Der Analyst sagte dazu:

Ich weiß nicht, wie viel es kosten wird, Ich denke es werden 30 bis 40 Dollar sein, aber ich denke es wird sich besser verkaufen als die meisten japanischen Games auf der PS4 und das ist Xbox exklusiv für eine Weile, vielleicht über die Ferien, und dann wird es nächstes Jahr für die PS4 angekündigt, aber das Spiel wird dabei helfen die Systeme zu verkaufen. Das Spiel ist unglaublich und ich kann nicht warten, bis es die Konsolen erreicht.

So sehe er eben grade in den exklusiven Titeln, seien sie auch nur Zeitexklusiv, die Zukunft für das Übertrumpfen des Markt-Konkurrenten. Bei allem darf man allerdings nicht vergessen das auch mit Days Gone ein extrem heiß erwartetes Spiel für die PlayStation 4 ansteht. In wie weit sich eine der Konsolen denn irgendwann mal direkt von der anderen abheben wird ist und bleibt vorerst völlig ungewiss. Welche Vermutung habt ihr wie die weiter Entwicklung vonstatten geht? Wird es an den Exklusiven Spielen gemessen oder nicht? Eure Meinung könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben.