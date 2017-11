Microsoft: Phil Spencer verschlägt Gerüchte um First Party Spiele auf der PS4

Große Xbox-One Titel wie Halo, Gears of War oder Forza auf der PS4. Viele Gamer würden sich das wünschen, um nicht in Versuchung zu kommen, sich eine zweite Konsole anzuschaffen. Spekulationen, dass dies Wirklichkeit werden könnte kamen in Gange, nachdem Microsofts Phil Spencer eine Aussage traf, die stark interpretiert wurde.

So sagte er, dass man welche der eigenen Spiele auf anderen Systemen veröffentlichen möchte, nachdem dies schon im Falle von Minecraft erfolgreich funktioniert hat.

Diese Meldung entstand auf Basis einer Meldung des Wall Street Journals. Diese thematisiert Spencers Aufstieg zum Executive Vice President von Microsoft. So schreiben diese:

Im weiteren Verlauf steht noch geschrieben:

Verständlich ist es, dass nun auch einige Stimmen dachten, es käme zu dem Knaller schlechthin und Microsoft würde Spiele auch auf der PS4 veröffentlichen. Jedoch ist dies definitiv nicht der Fall, wie Spencer auch auf Twitter klar stellte. „Aktuell stellen wir Minecraft auf anderen Plattformen zur Verfügung. Das ist bekannt. Es gibt keine Pläne, es derzeit weiter auszubauen.“

Today we ship Minecraft on other platforms, we all know that, no plans to expand this right now.

— Phil Spencer (@XboxP3) 6. November 2017