Middle Earth: Shadow of War: Announcement Trailer

Gestern kam der erste Leak auf und die offizielle Seite bestätigte es nun ebenfalls: Am 22. August wird Middle Earth: Shadow of War für die PlayStation 4, PC und XBox One erscheinen. Hier für euch nun der unglaublich schicke Announcement Trailer:

Ob dies geplant war, oder ob der Trailer aufgrund der Gerüchte früher veröffentlicht wurde als angedacht, weiß man nicht. Nichts desto trotz freuen wir uns auf das Sequel von Middle Earth: Shadow of Mordor, mit dem Monolith Productions uns das sensationelle Nemesis System wiederbringen wird. Der deutsche Titel lautet Mittelerde: Schatten des Krieges und auf der offiziellen Seite könnt ihr den Titel schon vorbestellen, erscheinen wird er bei uns am 24. August. Neben der Standard Ausgabe gibt es eine Silber, Gold und sogar eine Mithril Ausgabe, welche streng limitiert ist und so einige Gooddies bereit hält:

Nemesis-Erweiterung „Schlächterstamm“

Nemesis-Erweiterung „Banditenstamm“

Story-Erweiterung „Galadriels Klinge“

Story-Erweiterung „Die Verwüstung Mordors“

Limited Edition Statue: Tar-Goroth-Balrog gegen Carnan-Drachen

Sammlung von exklusiven Lithografien

Premiumhülle mit magnetischem Ring der Macht

Exklusive Metallbox Stahlhülle

Offizieller Soundtrack mit Spielmusik

Stoffkarte von Mordor

Stämme-Sticker-Paket

Goldene Schatzkiste

Exklusive Mithril-Schatzkiste

Gesamtwert über 350 $

Was haltet ihr vom Trailer einen Tag nach dem Leak?