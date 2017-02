Middle Earth: Shadow of War geleaked von Target

Über zwei Jahre ist es her, seit Monolith Productions Middle Earth: Shadow of Mordor für die PS4 raus brachte. Nun wurde vom Discounter Target ein Spiel für den 22. August online gestellt, mit dem Titel Middle Earth: Shadow of War. Wenn das nicht der erhoffte Nachfolger ist! Offiziell wurde zu dem Spiel zwar noch nichts veröffentlicht, aber es für den Verkauf anbieten kann man es ja mal.

Welche Informationen zu Middle Earth: Shadow of War sind bekannt?

Target hat das Produkt natürlich wieder von seiner Seite genommen, aber zu diesem Zeitpunkt war es zu spät und die Informationen und Bilder sind überall im Internet. Monolith bringt uns also in diesem Jahr das Nemesis System in einem Sequel zurück, was viele Fans sehnlichst erwartet haben. Das Spiel soll für die PlayStation 4 und die XBox One erscheinen und kostet 60$. Nähere Details zum Spiel lauten:

Infiltriere die Linien deiner Feinde und forme deine eigene Armee, nehme Festungen ein und erlange die Vormachtstellung in Mordor. Erlebe, wie sich mit Hilfe des Nemesis Systems einzigartige persönliche Geschichten mit Freunden und Feinden entwickeln und stelle dich der vollen Macht des Dunklen Lords Sauron und seiner Ringgeister in einer epischen neuen Geschichte entgegen.

Doch das ist nicht alles, eine Gold Edition wurde ebenfalls geleaked, welche näheres zum Spiel und zu den kommenden Expansion Packs verrät. Kosten wird das gute Stück 99$. Insgesamt vier Expansion Packs gibt es demnach mit den Titeln:

Slaughter Tribe Nemesis

Outlaw Tribe Nemesis

The Blade of Galadriel Story

The Desolation of Mordor Story

Hinzukommt in der Gold Edition eine Golden War Truhe. Inhaltlich wird es in den Erweiterungen neue Ork-Stämme, Gegner, Gefährten, Missionen, Fähigkeiten, Waffen und Festungen geben, sowie ein Mythic Gear Set. Das Open-World Spiel soll es uns auch ermöglichen unseren eigenen Ring der Macht zu schmieden, um mit unserem Ork-Heer Morder zu beherrschen.