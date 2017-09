Minecraft: Ab heute auch für den New Nintendo 3DS

Nintendo legt nach – Vor vier Monaten ist der japanische Konzern erstmals eine Kooperation mit den Minecraft-Machern von Mojang eingegangen und hat die bunte Klötzchenwelt auf die Switch gebracht. Jetzt soll auch das nach wie vor beliebte 3DS mit einer Version ausgestattet werden. Und wenn wir jetzt schreiben, dann meinen wir jetzt, denn die Portierung für das mobile Gerät wurde nicht nur angekündigt, sondern auch prompt veröffentlicht. Ab sofort ist die digitale Version von Minecraft für den 3DS im eShop verfügbar.

Minecraft auf dem 3DS: Digitale Version bereits verfügbar – Retail muss warten

Minecraft: New Nintendo 3DS Edition will be available in Nintendo eShop for the New Nintendo 3DS family of systems today! #Minecraft3DS pic.twitter.com/7zoXiukRBN — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13. September 2017



Seit der Übernahme durch den Software-Riesen Microsoft in 2014 hat Mojang stetig daran gearbeitet, neue Plattformen und Bündnispartner für ihren Kulthit zu akquirieren. Was einst PC-exklusiv begann, ist nun auf sämtlichen Konsolen vertreten. Das Phänomen Minecraft dauert weiter an. Der neueste Eintrag in die Serie trägt den Titel Minecraft: New Nintendo 3DS Edition und kann ab sofort in Nintendos eShop heruntergeladen werden. Eine physische Version des Spiels als Retail soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Wie lange sich Sammler gedulden müssen, ist bis dato nicht bekannt.

Nennt ihr einen New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL oder den New Nintendo 2DS XL euer Eigen, steht euch Minecraft mit all seinen Features zur Verfügung. Eine Umsetzung für den Standard-3DS oder den 2DS ist aufgrund mangelnder Kompatibilität nicht geplant.

Auf umfassende Mod-Optionen, zahlreiche Texturenpacks oder Shader wie in der klassischen PC-Version müssen Besitzer des 3DS allerdings verzichten. Hier liefert Mojang lediglich fünf Skin-Pakete sowie zwei Texturenpacks, aus denen ihr wählen könnt. Wer mobil am Klötzchenwahn teilhaben will, muss also mit ein paar Einschränkungen rechnen.