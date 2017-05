Minecraft: Auf der Project Scorpio in 4K und mit Play Anywhere-Feature

Grafikpower voll ausgenutzt – Glaubt man aktuellen Gerüchten rund um Project Scorpio, wird es auch der Kassenschlager Minecraft auf die Plattform schaffen – und das in gestochen scharfem 4K und als Teil des Play Anywhere-Programms. Wem Forza Motorsport 7 Ende des Jahres einfach zu realistisch daherkommt, kann sich wohl schon kurz nach dem Launch des Grafik-Monsters auf all seinen Geräten in die Klötzchenwelt stürzen.

Minecraft: Wohl doch kein Launch-Titel der Scorpio

In einem Artikel der Kollegen von mspoweruser hieß es zunächst, dass Minecraft in der Xbox One-Fassung als Launch-Titel für die Scorpio geplant sei. Dieses Gerücht hat sich jedoch in der Zwischenzeit als Wunschvorstellung herausgestellt.

Ziemlich sicher ist sich das Magazin jedoch in dem Punkt, dass der eckige Multiplayer-Spaß in knackigem 4K auf die Konsole kommen wird. Inwiefern die Power der neuen Konsole dabei auch nur ansatzweise an ihre Grenzen kommt, bleibt abzuwarten: Minecraft und 4K sind für uns Begriffe, die im ersten Moment kontraintuitiv zueinander stehen.

Interessant für alle, die Minecraft sowohl auf dem PC als auch der Xbox genießen wollen: Die Version für Project Scorpio wird, glaubt man den Gerüchten, ebenfalls Teil des Play Anywhere-Programms von Microsoft werden. Das heißt, ihr könnt die Spieldaten auf all euren Geräten abrufen und jederzeit weiterzocken, wo ihr auch seid. Bisher hat sich der Konzern noch nicht offiziell zu den Gerüchten geäußert.