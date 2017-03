Minecraft: Die Faszination ist ungebrochen

Gaming-Notebook: Lohnt sich der Kauf?

Es gibt ständig neue Entwicklungen bei der Hardware für Gamer. In den vergangenen Jahren kamen immer bessere Gaming-Notebooks auf den Markt. Sie haben sich zu einer guten Alternative zum Desktop-PC gemausert. Während einige auf bestimmte Hersteller schwören, kommt es aber vor allem auf das jeweilige Modell an, ob sich das Notebook für einen lohnt oder nicht. Jeder Hersteller bietet gute Gaming-Notebooks Die Liste für moderne Gaming-Notebooks ist lang. Schaut man sich etwa hier um, tauchen die immer gleichen Namen auf: Dell (Alienware), MSI, Lenovo, Asus, HP, Acer. Die meisten Marken haben ihren guten Ruf bereits im Bereich der Gaming-Tower manifestiert. Auch die Notebooks haben viel zu bieten. Allerdings kommt es ganz darauf an, was für ein Gamer man ist. Hersteller HP beispielswe