Minecraft Story Mode: Das komplette Abenteuer als Disc

Bei Telltale kann man sich eigentlich immer auf qualitative Höchstleistungen im Bereich des Storytellings verlassen. Kein Wunder also, dass sich zahlreiche Minecraft-Fans begeistert zeigten, als der Entwickler dieses Projekt ankündigte! Jetzt wird kommen alle Episoden auf einer Disc zusammen.

Acht Episoden in einem

Minecraft Story Mode – The Complete Adventure wird das gute Stück heißen. Alle acht existierenden Episoden der beliebten Telltale-Serie werden darauf vereint. Neben den fünf Episoden der ersten Season Pass, sind nämlich auch noch die drei Zusatz-Episoden des Adventure-Passes mit am Start. Ihr hattet das Spiel aus irgendeinem Grund nicht auf dem Schirm? Dann lest euch doch nochmal in aller Ruhe den Plot durch.

„Du bist Jesse, und du und deine Freunde werdet mitten in ein aufregendes Abenteuer zur Rettung der Welt geworfen. Während ihr EnderCon besucht, stolpert deine Gang über etwas Furchtbares. Terror wird entfesselt, und eure einzige Hoffnung ist es, den „Orden des Steines“ ausfindig zu machen, eine sagenumwobene Gruppe von Abenteurern, die den legendären Enderdrachen erschlagen haben. Aber wo sind sie? In einem Rennen gegen die Zeit werdet ihr über die Over-World, durch den Nether, bis zum Ende reisen – und darüber hinaus.“

In Europa kommt Minecraft Story Mode – The Complete Adventure für PlayStation 4, Xbox 360 und One, sowie den PC in den Handel. Der Release ist für den 28. Oktober diesen Jahres angesetzt. Wer sein Halloween-Wochenende also ganz gemütlich zu Hause verbringen will, hat hier vielleicht eine gute Beschäftigung gefunden!

Wartet ihr eigentlich lieber, bis eine Serie komplett durch ist, bevor ihr einsteigt oder müsst ihr die neueste Episode immer direkt haben und durchsteht tapfer die Wartezeiten zwischen den Teilen? Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare!