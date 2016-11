Minecraft: Update fÃ¼r Windows 10- und Pocket-Version

Kein Ender in Sicht. Oder etwa doch? Dass das knuffige Klötzchen-Spiel des schwedischen Erfinders Markus „Notch“ Persson auch drei Jahre nach seinem offiziellen Release noch gut läuft, stellt für niemanden mehr ein Geheimnis dar. In einem zukünftigen Update der momentan in der Beta befindlichen Windows 10- und Pocket-Version des eckigen Erfolgsspiels könnt ihr euch bald an die größte Herausforderung von Minecraft wagen: Ender-Drachen. Das Update auf die Version 1.0 soll euch, so der Publisher Mojang, bald zu Verfügung stehen.

Von Drachen, Klötzen und anderem Geflügel – Was bietet das Update?

Die wohl größte Neuerung von Minecraft 1.0 sind die Ender-Drachen, die nun auch Windows- und Mobile-Benutzern das friedliche Baumeister-Leben zur Hölle machen. Die geflügelten Biester gehören zu den gefährlichsten Kreaturen, die das Spieluniversum zu bieten hat und stellen sich euch damit als eine Art Endgegner des zufallsgenerierten Open-World-Krachers in den Weg. Man kann sie lediglich durch ein Portal in die Welt der schwarzen Ungeheuer selbst erreichen. Wer also gern auf feindlichem Terrain kämpft, hat jetzt auch als Windows-User die Chance dazu. Natürlich ist die Spielerfahrung nach Bezwingen der Bestie nicht vorbei. Die Begegnung dient lediglich dazu, auch Survival-Spielern eine Herausforderung im Endgame zu liefern.

Darüber hinaus wurde die Spielwelt um einige Blöcke erweitert. Bis zu 256 der zahlreichen baukastenförmigen Materialien könnt ihr ab sofort in der Höhe aufeinanderstapeln. Für die von euch, die sich gern im Kreativ-Modus austoben oder sogar im Survival-Modus atemberaubende Projekte im Großformat realisieren, bringt das Update erweiterte Möglichkeiten.

Wer gern durch den Tag gleitet, kann das ab sofort auch mit seinem Windows 10-Gerät und der Pocket-Ausführung tun – Zumindest in Minecraft. Version 1.0 bringt die Elytren, praktische Flügel, mit denen ihr eure Städte und Siedlungen in seichtem Gleitflug von oben unter die Lupe nehmen könnt.

Drachenzähmen leicht gemacht? Was sagt ihr? Schlagt ihr euch in eurer Freizeit gern mit den klauenbewährten Biestern herum oder bastelt ihr lieber weiter gemütlich an detailgetreuen Modellen der USS-Enterprise und co?