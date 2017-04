Mit DC Rebirth erstrahlen alte Helden im neuen Glanz

Kaum ein Thema ist in den letzten Jahren so groß geworden wie das der Superhelden. Die Gunst der Stunde nutzte DC Comics in den USA, um mit ihrer neuen DC Rebirth-Reihe noch mal voll durchzustarten. Erfreulicherweise werden deutsche Fans hierzulande nicht mit leeren Händen zurückgelassen und so erscheinen dank Panini Comics Deutschland die Heldengeschichten als Heft und Paperback-Serien auch bei uns.

Ein frischer Start

Mittlerweile sollten jedem Namen wie Green Arrow, Superman oder Wonder Woman bekannt sein. Grund hierfür sind Filme wie The Dark Knight, Serien wie The Flash oder aber Spiele wie Injustice. Von der stetig wachsenden Fangemeinschaft profitieren auch die Comics, welche den eigentlichen Ursprung für die Geschichten der Helden und Schurken bilden.

Kein Wunder also, dass viele Fans noch mehr über die Geschichten ihrer Lieblingshelden erfahren wollen, sind die Filme oder Spiele inhaltlich doch sehr beschränkt. Viele Comics wie beispielsweise Superman gehen mittlerweile bis in die 1930er Jahre zurück. Was damals mit vermeintlich einfachen Zeichnungen begann, hat sich mittlerweile zu Hochglanzheften weiterentwickelt, bei denen preisgekrönte Autoren hinter den Geschichten stehen und gefeierte Künstler bildgewaltige Universen erschaffen. Darüber hinaus macht die stetige Digitalisierung auch vor den DC Comics nicht Halt: Diese sind mittlerweile auch digital erhältlich und können bequem am Rechner, Tablet oder Handy gelesen werden.

Der beste Moment für den Einstieg

Wenn ihr euch für Comics interessiert, ist die Frage aber eher: „Wo fange ich am besten an?“ Denn alleine bei der Anzahl der Helden, könnt ihr leicht den Überblick verlieren. Um euch den Einstieg in die komplexe und epische Welt zu erleichtern startet DC Comics mit Rebirth alle wichtigen Serien nochmal neu mit einer neuen Nummer 1 auf dem Heft. Mit Rebirth verschwindet der Staub der alten Tage und das Universum aus Helden und Schurken wird noch größer, bunter und vielfältiger. Auch Superhelden wie Batman und Superman bekommen einen Neustart spendiert und kehren zu ihren Wurzeln zurück. Um hier nicht gleich die Katze im Sack kaufen zu müssen, bietet Panini Comics Deutschland euch vorab schon mal die Möglichkeit an, viele der neuen Serien online Probe zu lesen.

Freuen dürft ihr euch zudem auch auf die Serie BATMAN – DETECTIVE COMICS, welche in den USA schon längst zu einem Riesen-Hit geworden ist. Und auch SUPERMAN wird dank Kult-Autor und Comic-Veteran Dan Jurgens neu aufgelegt. So muss sich dieser gleich in den ersten drei Heften Doomsday stellen – einem der stärksten und schlimmsten Monster aus den DC-Comics. An Supermans Seite kämpfen Bösewicht und Erzfeind Lex Luthor und die Power-Amazone Wonder Woman. Was nach Blockbuster klingt, wird durch eine ganze Reihe von Top-Zeichnern in Szene gesetzt – da wirkt Kino fast schon wie von gestern.

Neue Team Action

Wem das noch nicht reicht, der wird wahrscheinlich mit den großen Gruppenkämpfen glücklich werden. Hier kann die JUSTICE LEAGUE voll aufdrehen, bei dem sich die Crème de la Crème der DC-Superhelden vereint, um Gefahren entgegen zu treten, die mehr als nur die Erde bedrohen. Wer es ein bisschen härter und derber mag, der wird bei der SUICIDE SQUAD voll auf seine Kosten kommen. Wie aus dem gleichnamigen Film mit Will Smith (Deadshot) und Margot Robbie (Harley Quinn) bekannt, müssen DCs Superschurken die Drecksarbeit der Regierung übernehmen. Macht euch hier dank dem Starzeichner der Comic-Szene Jim Lee auf optimale Unterhaltung für Erwachsene gefasst, die alles andere als an blutigen Szenen spart. Passend zum Thema startet HARLEY QUINN im Übrigen auch mit einer neuen und eigenen Comic-Serie durch.

Für jeden was dabei

Doch hier hat DC längst nicht Halt gemacht. Wie viele von euch bestimmt wissen, ist Wonder Woman in diesem Jahr noch in ihrem eigenen Kino-Blockbuster zu sehen. Passend dazu spendiert euch DC Comics eine neue Comic-Serie, welche vom Bestseller-Autor Greg Rucka geschrieben wird. Und wo wir schon dabei sind, darf natürlich der „fastest man alive“ Barry Allen alias The Flash nicht fehlen, der in einer neuen Ursprungsgeschichte erneut Central City vor dem Bösen beschützen muss.

Wie ihr steht, sind Superhelden nicht nur im Kino und in Spielen überaus aktiv. In den DC-Comics passiert wahrscheinlich gerade mehr als in allen anderen Mediengattungen zusammen. Gerade jetzt ist daher der Zeitpunkt für einen Start in die Comic-Welt perfekt. Nutzt also die Chance, blättert euch durch die Online-Leseproben oder schaut euch im nächsten gut sortierten Bahnhofskiosk um – da ist sicherlich etwas für euch dabei.