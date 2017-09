Mittelerde: Schatten des Krieges: Der neue Live-Action Trailer

Infinite Crisis: DC-Helden in der ESL

MOBA, kurz für Multiplayer Online Battle Arena, hat sich neben klassischen Echtzeitstrategiespielen und verschiedenen Spielarten des Shooter Genres längst als echte Größe im kompetitiven Multiplayergeschehen und vor allem im eSport erwiesen. Warner Bros. Interactive möchte jetzt mit einer eigenen Interpretation des Spielprinzips gegen die Genregrößen League of Legends und DotA 2 bestehen. Und was läge da näher, als die lizensierten DC-Comichelden als Spielfiguren zu benutzen? In Infinite Crisis können die Spieler mit Batman, Wonder Woman, dem Joker und Co in die Schlacht ziehen. Alle bekannten Helden und Schurken aus dem DC Universum sollen zur Verfügung stehen. Die volle Breitseite für Comic Enthusiasten also. Der Comic-Kampf soll jetzt sogar ganz groß im eSport mit