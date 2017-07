Mittelerde: Schatten des Krieges: Neue Videos zum Gameplay

Auf der diesjährigen Comic Con in San Diego stellen viele Entwickler einige ihrer neuesten Kreationen der Gaming-Branche vor und gewähren exklusive Eindrücke aus den kommenden Highlights. Eines davon ist zweifellos Mittelerde: Schatten des Krieges von Monolith, was bei Warner Bros. Interactive Entertainment erscheinen wird. Und dafür haben die Verantwortlichen auf der besagten Messe einige Gameplay-Videos vorgestellt.

Auch Shelob taucht in Mittelerde: Schatten des Krieges wieder auf

Mit von der Partie wird dann auch wieder die Riesenspinne Shelob (Im deutschen Kankra) sein, die auch schon im ersten Abenteuer in Mittelerde dabei war. Diese ist ein uralter Geist der Dunkelheit und nimmt die Form eines Menschen an, um Talion eine Vision über das Schicksal von Mittelerde zu überbringen. In den Filmen Herr der Ringe taucht die riesige Spinne ebenfalls auf, als sie Frodo und Sam attackierte und den Ringträger fast getötet hätte. Ob ihr dem abscheulichen Mehrbeiner vertrauen könnt, müsst ihr im Spiel selbst herausfinden. Darüber wurde nichts preisgegeben.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 10. Oktober für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Nach dem Erfolg von Mittelerde: Mordors Schatten erwarten wir ein nicht minder gelungenes Abenteuer in den fantastischen Reichen von Mittelerde. Wie hat euch der erste Teil gefallen und werdet ihr Schatten des Krieges auch wieder spielen? Schreibt es uns doch in den Kommentaren.