Monkey King und Obduction kommen für PSVR raus

Forza Motorsport 7: Erste Fahrzeugliste enthüllt

167 von 700 Fahrzeugen vorgestellt Der siebte Ableger der Rennsportsimulation von Microsoft und den Turn 10 Studios wird heiß erwartet. Mit insgesamt über 700 Fahrzeugen soll euch in Forza Motorsport 7 ein Fuhrpark erwarten, den ihr so noch nicht in einem Rennspiel erleben durftet. Doch bis zur Veröffentlichung am 3. Oktober 2017 für Xbox One und Windows 10 wollen euch die Entwickler noch was auf die Folter spannen. Denn die schicken Karosserien sollen erst nach und nach vorgestellt we