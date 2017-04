Monster Hunter Stories: Erscheint im Herbst auch im Westen

Wer einmal einen Teil der Monster Hunter Reihe gespielt hat, wird sich auch alle Vorgänger und Nachfolger angesehen haben und nicht weniger als 100Std. in den Spielen verbracht haben. Diese Reihe macht einfach süchtig und stachelt uns trotz zahlreicher Niederlagen immer wieder an, das nächste fiese und noch größere Monster zu erlegen. Nintendo bracht im letzten Jahr einen etwas anderen Monster Hunter Teil in Japan raus: Monster Hunter Stories macht die Monster zu unseren Freunden und wir können diese reiten, Eier ausbrüten und zusammen im Team kämpfen. Jetzt kommt das Abenteuer Rollenspiel auch endlich für die westlichen Fans.

Einen genauen Release-Termin für den Westen erhielt Monster Hunter Stories nicht, Herbst 2017 wird als Erscheinungs-Rahmen genannt. Einen Einblick bekommt ihr in diesem Video von Nintendo, in dem kommende 3DS Spiele vorgestellt werden. Monster Hunter Stories wird ab Minute 2:00 gezeigt. Nintendo hält also sein Versprechen und lässt den 3DS nicht am Wegesrand liegen, nachdem die Switch auf dem Markt ist.

Digimon trifft Pokémon und erhält ein Monster-Hunter Coolness-Upgrade

Was euch alles im ungewöhnlichen Ableger erwartet, beschreibt Nintendo mit folgenden Worten:

Begebt euch in ein Rollenspiel-Abenteuer, welches ihr in der Monster Hunter-Reihe noch nie erlebt habt. In Monster Hunter Stories verbündet ihr euch als Rider mit den Monstern und könnt diese trainieren, um ihr Potential zur Gänze zum Vorschein zu bringen und um mächtige Combo-Attacken zu entfesseln. Als Spieler könnt ihr fliegen, schwimmen und neue Areale freischalten, indem ihr ein Monster Hindernisse beiseite schaffen lasst. Entdeckt und sammelt Eier, welche ihr ausbrütet, um neue Monster in eurem Team zu begrüßen. Nehmt außerdem an rundenbasierten Kämpfen mit bis zu 5 Monstern in eurem Team teil.

Monster zähmen, leveln, Eier ausbrüten, und mit Hilfe der passenden Monster schwimmen- das klingt sehr nach Pokémon oder Digimon. Aber weit gefehlt, denn die Monster Hunter-Reihe ist bekannt für: Extrem fieses Monster-Design und krasse Rüstungssets. Obwohl Munster Hunter Stories deutlich lieber daher kommt als seine Vorgänger, wird auf diese Markenzeichen nicht verzichtet und ihr erhaltet ein unglaublich cooles RPG.

Den gesamten Monster Hunter Stories Trailer, in japanischer Sprachausgabe, präsentieren wir euch hier auch nochmal. Nun kann man ihn noch mehr genießen, da man weiß, dass man bald selbst loslegen kann.

Werdet ihr euch dieses etwas andere Monster Hunter kaufen? Lasst es und in den Kommentaren wissen! Wir freuen uns auf jeden Fall, uns mit dem Brachydios durch Steinwände zu kloppen und mit dem Lagiacrus durch die Meere zu segeln.