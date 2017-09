Monster Hunter Stories: Neuer Trailer zum Launch

Monster Hunter Stories ist nun endlich erhältlich und hinterlässt bei der Fachpresse einen soliden Eindruck. Fans der Monster Hunter Reihen und Freunde von klassischen Rollenspielen können ab heute verschiedenste Kreaturen suchen, Materialien sammeln und Ausrüstung craften. Passend zum Anlass hat Nintendo einen Launch Trailer für das Spin-off veröffentlicht.

Das etwas andere Monster Hunter

Ab heute kommt Monster Hunter Stories offiziell in den Handel und kann erworben werden. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Spin-off der eigentlichen Hauptserie. Statt in Echtzeit nach den garstigen Monstern zu jagen und sich auf das Sammeln verschiedenster Materialien zu konzentrieren, haben wir es bei Stories mit einem klassischen RPG zu tun. Ihr erkundet also eine abwechslungsreiche und große Spielwelt und kämpft in rundenbasierten Kämpfen zusammen mit euren gefährlichen Begleitern. Zudem verfolgt ihr eine unterhaltsame und charmante Geschichte. Ein echtes Novum für die Monster Hunter Serie. Erfahrt mehr darüber, weshalb uns der Titel so gut gefällt.

Neues Bildmaterial

Passend zum heutigen Launch haben Nintendo und Capcom einen neuen Trailer veröffentlicht, welcher euch auf die Monsterhatz einstimmen soll. Dieser gibt euch einen Einblick in den Alltag eines sogenannten Riders. So wird zum Beispiel das Sammeln von Monstereiern gezeigt oder Einblicke in das Kampfsystem gewährt. Auch das Züchten der eigenen Monster wird übersichtlich anschaulich gemacht. Den Trailer haben wir euch hier verlinkt: