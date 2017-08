Monster Hunter XX: Neuer Trailer

Monster Hunter begeistert seit mehr als einem Jahrzehnt Fans mit seinem Spielprinzip: Jagen, Looten und Craften. Mit Monster Hunter XX: steht eine Switch Portierung des 3DS Ablegers „X“ in den Startlöchern. Nun hat Capcom einen neuen Trailer veröffentlicht, welcher die neuen Features des Remakes in den Vordergrund stellt.

Neue Features für Switch

Die offensichtlichste Neuerung von Monster Hunter XX ist allen voran die Grafik. Während vor allem die Auflösung und Texturen ins Auge stechen, sind auch weitere Features enthalten. So ist es zum Beispiel möglich, sich Online mit Spielern der 3DS Version auf die Jagd zu begeben.

Im Video wird unter anderem das Dorf gezeigt, in welchem sich der Spieler Ausrüstung erstellen, Tränke kombinieren und Fallen bauen kann. Auch einzelne Szenen aus Kämpfen gegen die Monster selbst sind zu sehen. Hier könnt ihr es euch ansehen:

Monster Hunter XX erscheint am 25. August bisher nur in Japan. Da die Spiele der Reihe erfahrungsgemäß etwas brauchen, bis sie auch in Europa erhältlich sind, ist ein Release hierzulande nicht unwahrscheinlich. Die Wartezeit könnt ihr euch mit Monster Hunter Generations verkürzen. welchen wir selbstverständlich für euch getestet haben.