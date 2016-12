Most Wanted 2017: Diese Spiele erwarten uns 2017

Das Jahr 2017 rückt immer näher und viele Zocker freuen sich auf neue Spiele-Titel. So natürlich auch wir! Das sind unsere Most-Wanted-Titel für 2017:

1. Resident Evil 7: Biohazard

Der Horror-Titel Resident Evil 7 Biohazard wird der neueste Teil der Reihe. Neben Schock -und Horrorszenen erwarten den Spieler eine Menge Rätsel und Anlehnungen an ältere Teile. In der finalen Demo bekommt man schon einmal einen guten Einblick in die Richtung, die Capcom einschlägt. Der Schlüpfersprenger wird am 24.Januar 2017 veröffentlicht und kann sowohl auf Xbox One, PS4 und PC gezockt werden. Wer sich traut, hat auch die Möglichkeit, den Titel in VR zu spielen.

2. For Honor

Dieser Titel steht für messerscharfes Mittelalter-Gemetzel. Ubisoft setzt in diesem kommenden Actionspiel auf einen umfangreichen Mehrspieler-Modus, welcher eine gute Portion Geschicklichkeit benötigt. Neben neuen Spielmodi zeigte uns Ubisoft in Frankreich auch einige Kampagnen. Kämpft als Wikinger, Ritter oder Samurai und erweitert das Herrschaftsgebiet eures Volkes.

For Honor soll am 14.02.2017 erscheinen und euch auf Konsole und PC mit in die Schlacht reißen.

3. Horizon Zero Dawn

Guerilla Games nimmt euch zusammen mit Aloy auf die Jagd, die in der postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpft. Riesige Maschinenwesen bevölkern die Erde. Erkunde die Landschaft und entdecke die Geheimnisse deiner Vergangenheit. Wer das nötige Kleingeld hat, kann dieses Spektakel, welches exklusiv für die PS4 entwickelt wurde, sogar in 4K erleben.

4. God of War

Kratos kommt zurück und zwar mit God of War, für die PS4. Hierbei handelt es sich mehr um eine Fortsetzung als um einen Reboot. Santa Monic Studio hält aber an dem Protagonisten Kratos fest. Nach der Zerstörung des Olymps in den letzten Teilen steht Kratos wieder einer neuen Herausforderung gegenüber…

5. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

In dem Open-World-Action-Adventure-Titel “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, rettet ihr mit Hilfe von Link mal wieder die Welt. Nintendo bringt einige neue Inhalte in das altbekannte Spielprinzip. Das wohl wichtigste? Nintendo macht aus Zelda ein Open-World Spiel, welches euch fast schon beängstigende Freiheit bietet. Geplant ist der Titel sowohl für die Wii U als auch für die Nintendo Switch.

6. Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport – DER Rennsimulations-Titel von Polyphony Digital für die PS4 im kommenden Jahr. Ein weiterer Titel der Serie, welche 1997 erstmals präsentiert wurde. Für die meisten Fans von schnellen Autos und schnurrenden Motoren ist Grand Turismo ein wichtiger Teil der hauseigenen Videospielsammlung. Einen Teil des Spiels könnt ihr sogar in VR genießen.

7. Outlast 2

Nerven aus Drahtseilen? Dann ist Outlast 2 definitiv eine Erweiterung eures (virtuellen)-Videoregals wert. Den der Terror geht weiter: Schaltet eure Kamera schon mal auf Nachtsicht, denn laut Red Barrel Games‘ Aussagen sollt ihr in diesem Horror-Titel richtig leiden – ja, das kann ja heiter werden! Diesen Schocker könnt ihr auf Xbox One, PS4, PC und Mac OS genießen.

8. Mass Effekt: Andromeda

2017 wird es Zeit, eine neue Galaxy zu entdecken. Im Sci-Fi-Action-RPG aus dem Hause BioWare könnt ihr craften, kämpfen und natürlich questen. Mass Effekt: Andromeda ist ein weiteres Meisterwerk der Titel-Serie „Mass Effekt“. Entdeckt im Mehrspielermodus eine „neue Art von Geschichte“ und kämpft zusammen mit anderen Spielern gegen feindliche Alien-Wellen. Das Sci-Fi-Game könnt ihr sowohl auf PS4 und Xbox One als auch auf dem PC spielen.

9. The Last of Us: Part 2

Das postapokalyptische Meisterwerk kehrt auf die PS4 zurück! Und das Beste: Joel und Elli sind wieder mit dabei, zumindest im Game-Trailer. Uns scheint eine noch dunklere Atmosphäre als im ersten Teil zu erwarten. Mit was genau uns Naughty Dog überraschen wird, bleibt abzuwarten, doch aufgrund des ersten Teils ist die Vorfreude riesig.

10. Ni No Kuni II

Das Japano-Open-World-RPG aus dem Hause Level-5, ist die Fortsetzung des 150 mal nominierten „Ni No Kuni“, welches 1,9 Millionen mal verkauft wurde. Ihr reist mit Roland und Evan erneut in eine mystische Welt und befreit sie von der Dunkelheit. Der Titel wird exklusiv für die PS4 entwickelt.

Liebling: South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Ihr fragt euch sicher warum South Park aus dem Hause Ubisoft für PS4, Xbox und PC unser kleiner Liebling ist – ganz einfach:

Weil Southpark!

Auf welche Titel freut ihr euch besonders? Schreibt es uns doch in die Kommentare, wir sind gespannt!