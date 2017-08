Mount and Blade 2 – Bannerlord: Neues Gamescom-Video zeigt den Multiplayer

Bald einen Termin

Wir haben einen Trailer, der uns den Multiplayer von Mount and Blade 2 Bannerlord näher bringt. Mount and Blade ist ja so generell eine Sache für sich. Viele Fans feiern Mount and Blade: Warband immer noch. Aber langsam wird es Zeit für etwas Neues. Den neuen Trailer wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Die Mount and Blade Serie fasziniert so mach einen Spieler bis heute. Es ist zwar schon eine ganze Weile auf dem Markt, wird aber immer wieder fleißig von der Mod-Community erweitert. Der schon lange im Gespräch liegende Nachfolger, Mount and Blade 2: Bannerlord wird von den Spielern mittlerweile mit zitternden Händen erwartet. Denn bisher haben wir immer noch kein Erscheinungstermin erhalten. Das ändert sich mit dem neuen Trailer leider auch nicht.

Umfangreiche Anpassungen

Der Multiplayer Modus zeigt uns allerdings schon mal eindrucksvoll die Anpassungsmöglichkeiten der Infanterie, Kavallerie und der Bogenschützen. Alle NPCs lassen sich umfassend für die Schlacht vorbereiten. Ob die Rüstung, die Waffen oder sogar die Taktik können wir selbst bestimmen. Wir sehen ein 5 vs. 5 Spiel im sogenannten Captain-Modus. In diesem treten pro Seite je 5 Kämpfer mit einer eigenen Einheit an. Diese sind wie schon erwähnt frei anpassbar.

Ist man also selbst ein leidenschaftlicher Fernkämpfer, bietet es sich natürlich an, sich eine Fernkampf-Truppe zusammenstellen. Anders als im Original Gameplay haben wir hier kurze und knackige Kommandos statt langes trockenes Befehle Suchen. Auch, dass wir nur eine Einheit steuern, verpasst dem Ganzen eine neue Dynamik. Die grafische Leistung ist nicht mal mehr im Entferntesten das, was wir bisher kennen. Man ist also nicht nur im Gameplay voran gekommen, sondern hat auch mehr für das Auge. Zudem hat man sich bei der einen oder anderen Ausrüstung doch sehr an der Modder-Community für Warband orientiert. Überzeugt euch aber lieber einmal selbst davon: