MSI Trident: MSI enthüllt kompakten Gaming PC

MSI bringt einen neuen Gaming PC auf den Markt, welcher auf ein kompaktes Design bei gleichzeitig hoher Leistung setzt. Der MSI Trident reicht locker an die Leistung eines hochwertigen Desktop PCs heran. Besonders wichtig ist MSI dabei, dass der kompakte PC das problemlose Spielen von VR ermöglicht.

Der kleine Gaming PC kommt in 2 verschiedenen Versionen heraus. Um eine hohe Leistung zu gewährleisten, setzt der Trident auf neuste Hardware. Verbaut ist eine Leistungsstarke GeForce GTX 1060 sowie ein Intel i5, beziehungsweise i7 Prozessor. Trotz der leistungsstarken Hardware soll der Gaming PC im Betrieb sowohl kühl, als auch leise bleiben. Und auch auf ein ansprechendes Design wurde geachtet, so dass man den Trident nicht verstecken muss. Ganz im Gegenteil: Durch sein dynamisches, leicht „stealthartig“ wirkendes Design ist das System ein absoluter Hingucker.

Ob aufrecht auf dem Schreibtisch, oder „liegend“ im heimischen Multimeadia-Board, der Trident macht eine wirklich gute Figur. Dabei ist eine leuchtende Ecke, die von der Spitze aus in drei Strahlen einige Zentimeter an den Kanten entlangläuft noch einmal ein ganz besonderer Blickfang. Hier findet sich die „Trident“-Idee wieder, denn auf Deutsch heißt dies ja bekanntlich „Dreizack“.

Die Technik des MSI Trident im Detail

Die anfangs erwähnte GTX 1060 Grafikkarte kommt, abhängig von der Version des PC, entweder mit einem 3GB oder mit einem 6GB GDDR5 Grafikspeicher daher und soll das flüssige Spielen aller derzeitigen, und zukünftigen, Blockbuster-Spiele ermöglichen. Um für eine effiziente und leise Kühlung des PC zu sorgen, setzt MSI auf ihre eigene Kühltechnologie “Silent Storm Cooling 2“, welche die einzelnen Hardware-Komponenten in Kammern aufteilt und so für einen optimalen Luftstrom sorgt.

Das Gehäuse des MSI Trident kommt in einem edlen und kompakten Design daher. Zudem können die RGB Lampen den individuellen Wünschen angepasst werden. Dabei kann sowohl die Farbgebung, als auch die Art, wie die Lampen leuchten, bestimmt werden. Neben den Üblichen Anschlüssen wie zwei highspeed USB-Ports, hat der Trident direkt an der Vorderseite des Gehäuses einen HDMI Output welcher ein einfaches Anschließen von VR Headsets ermöglicht. Mit der “One-click-to-VR“ Software von MSI kann der PC zudem schnell und einfach für die Nutzung von VR optimiert werden. Der kompakte Gaming PC kann, dank des speziellen Standfußes, sowohl stehend als auch liegend betrieben werden. Somit passt der MSI Trident nicht nur optisch in jedes Zimmer.