In vier neuen Gameplay-Trailer zu „Musou Stars“ werden vier der Kämpferinnen vorgestellt. Koei Tecmo Games zeigt unter anderem Kasumi aus „Dead or Alive“ und drei ihrer Mitstreiterinnen in Kampfszenarien.

Kurz vor dem Ende von 2016 veröffentlicht Koei Tecmo Games vier weitere Trailer zu ihrem kommenden Actionspiel „Musou Stars“. In den vier Trailern werden vier der Kämpferinnen des Spiels vorgestellt. In den kurzen Videos sind Kampfaktionen der Mitstreiterinnen zu sehen, die sich gegen große Wellen an Gegner verschiedenster Art behaupten müssen. Unter den tapferen Kämpferinnen befinden sich bekannte Gesichter. Neben Kasumi aus „Dead or Alive“ sind auch Ouka aus „Toukiden“, Sophie aus „Atelier Sophie: Alchemist of Mysterious Book“ und Wang Yuanji aus „Dynasty Warriors“ verfügbar.

Musou Stars: Kennenlernphase mit vier Kämpfern

„Musou Stars“ ist ein Spiel, welches Helden aus verschiedenen Spielen von Koei Tecmo Games rekrutiert und in den Kampf schickt. Wie im oberen Abschnitt schon zu lesen ist, werden bekannte Kämpfer ihren Platz auch in diesem Spiel finden. Vergleichbar soll das Gameplay mit „Dynasty Warriors“ sein, in welchem sich die einzelnen Helden Massen an Gegnern stellen müssen. Vorerst wird „Musou Stars am 2.März 2017 für PlayStation 4 und PS Vita in Japan erscheinen.

Leider gibt es keine Aussagen oder Gerüchte, ob die Entwickler eine Version hierzulande geplant haben. Aber auch weitere Details zu „Musou Stars“ halten sich sehr in Grenzen. Daher heißt es grünen Tee trinken und abwarten.

Hier sind die vier Kennenlern-Videos zu den vier Kämpferinnen:

Kasumi aus „Dead or Alive“

Ouka aus „Toukiden“

Wang Yuanji aus „Dynasty Warriors“

Sophie aus „Atelier Sophie: Alchemist of the Mysterious Book“

Was haltet ihr davon? Und würdet ihr eine Version hierzulande haben wollen?