MXM: Wir stürzen uns live in das vielversprechende MOBA

MOBA-Freunde aufgepasst! Heute, am 25.11.2016 ab 15 Uhr starten wir live und ungeschnitten in die Alpha des vielversprechenden Genre-Neulings MasterXMaster. Ob und vor allem wie hart wir aufs Fressbrett kriegen, welche Features uns erwarten und warum eben nicht alle MOBAS gleich sind, könnt ihr auf unserem Twitch-Kanal erfahren. Das „Let’s Play“ startet, sobald die europäischen Alpha-Server online sind.

Wir hoffen, euch sowohl den 5v5-Modus als auch die 3v3-Spielvariante zeigen zu können, damit auch ihr so richtig in der Alpha und kommenden Beta durchstarten könnt. Bisher ist leider lediglich der PVP-Modus aktiviert, in dem wir uns eine Stunde lang austoben werden. Wir gehen aber davon aus, dass auch die PVE-Erfahrung in den nächsten Wochen zu den spielbaren Inhalten hinzugefügt wird.

Wer vorher ein paar Infos zur frischen Multiplayer Online Battle Arena sammeln will, dem empfehlen wir unsere Übersichtsseite, auf der ihr die neuen Spielinhalte und Mechaniken prägnant zusammengefasst wiederfindet.

Wenn ihr Vorschläge für unsere ersten Schritte in der Welt von MXM habt, verratet sie uns gern in den Kommentaren. Um das Ganze ein wenig spaßiger zu gestalten, habt ihr unten die Möglichkeit, zu entscheiden, mit welchen beiden Mastern, also Helden, wir in die Schlacht ziehen werden. Einen Überblick über die momentan verfügbaren Master könnt ihr auf der offiziellen Seite gewinnen.

Strawpoll: Welche Master sollen wir im Livestream ausprobieren?