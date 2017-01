Es nicht mehr allzu lange hin bis die umfangreiche Erweiterung „Road to Boruto“ für „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4“ erscheinen wird. Nun wurde ein Trailer veröffentlicht, der vorab die Charaktere vorstellt.

Am 3.Februar dieses Jahr erscheint die Erweiterung zum Beat´em Up „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4“. Dieses handelt von Narutos Sohn, einem der Hauptcharaktere aus der offiziellen Serie. Dieser trägt den Namen Boruto. Daher auch der Name der Erweiterung „Road to Boruto“. Das Hauptspielt gibt es für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Um euch die Wartezeit zu versüßen, veröffentlichten Bandai Namco Entertainment und CyberConnect 2 einen Trailer, in dem die neuen Charaktere vorgestellt werden, sowie einen Gameplay-Trailer.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Kennenlernphase mit Charakteren aus „Road to Boruto“

Zu sehen sind neben Naruto Uzumaki und Sasuke Uchiha, welche einen neuen Look in „Road to Boruto“ bekommen haben, auch einige frische Charaktere. Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha und Mitsuki tummeln sich ebenfalls im Trailer. Jeder der genannten Charaktere erhält ein neues Moveset. Dieses können die Spieler im Free Battle-Modus, sowie im Story-Modus erlernen. Die Geschichte von „Road to Boruto“ ist dieselbe wie aus dem gleichnamigen Film.

Um die Erweiterung von „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4“ zu spielen, braucht ihr lediglich das Hauptspiel und ihr könnt euch „Road to Boruto“ für rund 20 Euro gönnen. Falls ihr die Basisversion nicht besitzt, könnt ihr das gesamte Paket mit allen bisher erschienenen Erweiterungen im Handel kaufen.

Hier sind die beiden Video:

Habt ihr den Film „Road to Boruto“ schon gesehen? Und welcher ist euer Lieblings-Charakter aus „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4“?