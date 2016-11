Im kommenden Jahr könnt ihr euch auf eine Erweiterung von „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4“ freuen. Diese trägt den Namen „Road to Boruto“. Hier sind nochmal Informationen und der Trailer zum Spiel.

Euch wird es freuen, denn Bandai Namco hat weitere Informationen zu „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto“, ihrer geplanten Erweiterung, veröffentlicht. Auf „überarbeitete Spielinhalte“ weißt das Unternehmen hin. Für euch zu kaufen gibt es „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto“ am 3. Februar kommenden Jahres.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Trailer und weitere Infos zu Road to Boruto

Einer der überarbeiteten Spielinhalte ist der neue Story-Modus. Dieser basiert auf dem Film „Boruto: Naruto the Movie“. Außerdem erwarten euch neue Abenteuer, neue spanende Kämpfe und neue Events. Das Event im Trailer lässt euch als Spieler in der letzten Szene in den aufregende Kampf gegen Momoshiki eintauchen. Hinzu kommen auch zwei weitere spielbare Charaktere. Dazu heißt es:“ In der „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto“-Erweiterung bekommt ihr Naruto, den 7. Hokage und Sasuke, den wandernden Shinobi. Darüber hinaus erhaltet ihr weitere neue geheime Kombinationstechniken für diese beiden Charaktere. Diese bestehen aus super-schnellen Kombo-Attacken.

Passend zu Veröffentlichung von „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto“ soll ein großes Update kommen. Dieses beinhaltet für euch den Zuschauermodus. Dieser und ein verbesserter Endlos-Modus werden für euch im Hauptspiel und in der Erweiterung verfügbar sein.

Am 3. Feburar kommendes Jahr könnt ihr die Erweiterung „Road to Boruto“, sowie das Komplett-Paket „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto“ erwerben. Erhältlich wird es für die PlayStation 4, Xbox One und PC sein.

Was haltet ihr von „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto“ ? Wie findet ihr Boruto? Und wer ist euer Lieblingscharakter?