Naughty Dog: Bruce Straley geht neue Wege

Game Director von Spielen wie „Uncharted 4: A Thief’s End“ oder „The Last of Us“ Bruce Straley verlässt nach 18 Jahren das Entwicklerstudio Naughty Dog. Er möchte sich weiterhin kreativ ausleben, genaue Einzelheiten sind allerdings nicht bekannt.

In den letzten Jahren musste Naughty Dog den Verlust von einigen Entwicklern, sowie Autoren hinnehmen. Diese hatten oft einen erheblichen Einfluss auf die Storyline der Spiele. Nun muss Naughty Dog sich auch von Bruce Straley verabschieden, der eine große treibende Kraft im Unternehmen war.

Seit 1999 war der anfängliche Texture Artist bei dem Entwicklerstudio angestellt, bis er als Co-Art Director des ersten Uncharted-Teils in Erscheinung trat. Bei den Fortsetzungen war er dann als Game Director zugange.

„This has been the hardest decision of my career. Naughty Dog is home. The Kennel is family. I’ve learned and grown so much from working with this incredible team. But after heading up three extremely demanding projects, and taking some extended time away from the office, I found my energy focusing in other directions, and I slowly realized this was the signal that it’s time to move on.“

So Bruce Straley im Blog von Naughty Dog.